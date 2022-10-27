屯公三車車禍揭女司機販毒被通緝　拒警截查狂飆12公里

今日（27日）中午12時許，一輛銀色私家車為逃避警車追截，一度沿西九龍走廊往荃灣象鼻山路飛馳，其後更調頭逆線駛上屯門公路逃走，當駛至近油柑頭濾水廠位置時，終撞及另外兩車停下。事件導致3人受傷，警方整個追截過程長逾12公里。

涉案52歲女司機，同涉「販毒」及「行使虛假文書」等罪正被法庭通緝，警方經初步調查後，以涉嫌「狂亂駕駛」、「擅取交通工具」、「駕駛時無有效第三者保險」、「違反法庭保釋條件」、「拒絕提供血液樣本作酒精測試」等罪名將她拘捕。



新界南總區(交通部調查及支援組)總督察劉錦斌（左）、西九龍總區(交通部執行及管制組)何雋軒總督察（中）及荃灣警區總督察(刑事)王身樂（右）向傳媒簡報案情。（林振華攝）

西九龍總區（交通部執行及管制組）何雋軒總督察在記者會交代案件，指今早約11時50分，交通警員於西九龍走廊往新界方向進行公路巡邏，當駛至近南昌邨位置時，自動車牌識別系統偵測到一輛私家車行車證過期，遂上前要求車上女司機停車。惟私家車未有停下，隨即高速往新界方向行駛，警員從後展開追截，並調派西九龍、新界南交通部及衝鋒隊警員於相關公路出入口作出支援。

涉案銀色私家車一直沿西九龍走廊、荔枝角道、葵涌道、荃灣道、德士古道迴旋處、德士古道北、荃錦交匯處，以至象鼻山路，行駛約9公里。其後私家車突然調頭，逆線沿屯門公路往九龍方向行駛約3.1公里。

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新界南總區（交通部調查及支援組）總督察劉錦斌續指，涉案銀色私家車逆線駛至近油柑頭濾水廠位置，先於中線與一輛白色私家車相撞，隨即再撞向同線另一輛深色私家車始停下。事件中人受傷，包括涉事銀色私家車的52歲女司機，以及另外兩車的33歲及53歲男司機，他們分別被送往仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理。當中33歲男司機一度被困車上，需由消防員救出，目前3人情況穩定；而事發時3車車上均沒有乘客，女司機拒絕接收酒精及藥物測試。

警方經調查後，發現52歲女司機同涉「販毒」及「行使虛假文書」等罪，正被法庭通緝。警方以涉嫌「狂亂駕駛」、「擅取交通工具」、「駕駛時無有效第三者保險」、「違反法庭保釋條件」、「拒絕提供血液樣本作酒精測試」等罪將她拘捕，案件由荃灣警區重案組接手調查。

荃灣警區總督察（刑事）王身樂又稱，警方於案發現場對涉案銀色私家車進行仔細調查，並傳召緝毒犬到場，但未有發現毒品及違禁品，現正聯絡私家車登記車主調查。