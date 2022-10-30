韓國梨泰院人踩人｜蘭桂坊人群管理措施同去年　警一連四天部署

韓國梨泰院萬聖節前夕慶祝活動發生人踩人慘劇，釀成至少151死、82人傷。本港每逢萬聖節都有大量市民湧到中環蘭桂坊「扮鬼扮馬」慶祝，今年萬聖節正日為周一（10月31日），但昨晚至今日凌晨已經有人盛裝前往蘭桂坊慶祝，警方早本周五（29日）起一連四天派員到場實施人群管理及特別交通安排。中區警區助理指揮官（行動2）周詠儀警司今午親身到場交代今年蘭桂坊人群管理措施，指出今年措施與去年相若，包括警方今、明兩天會在蘭桂坊一帶街道進行封路，以及騰出空間作為緊急通道，一旦發生任何事，警方可以盡快到場處理。

被問及韓國梨泰院人踩人意外會否令本港警方加派人手到蘭桂坊展開人群管理措施，以及警方會否到其他慶祝萬聖節的地點展開人流管理措施，周警司強調，警方因應不同活動都會作出不同風險評估，所以會在相關道路作出風險評估措施和部署安排，警方在其他區份都有足夠警力處理所有突發事件。



中區警區助理指揮官（行動2）周詠儀警司今午親身到場交代今年萬聖節蘭桂坊人群管理措施。（林振華攝）

警方在官方facebook專頁表示，因應萬聖節活動，警方自本周五 （28日） 起， 一連四天在中環蘭桂坊實施人群管理及特別交通安排，根據風險評估及過去多年經驗，前往蘭桂坊一帶的人流於萬聖節正日（31日） 最多，因此將會實施管制措施，以保障市民安全，提醒市民應提早計劃行程，避免在高峰時間前往蘭桂坊，而蘭桂坊有不少斜路及梯級，成年人應照顧同行長者及小朋友，免生意外。

警方呼籲慶祝節日的人群不要停留影相，市民應遵從在場警務人員的人流管理指示，有秩序地進入及離開，市民在飲用有酒精成份的飲品時須量力而為，及應協助同行飲醉的友人。警方指蘭桂坊一帶人流眾多，市民應小心保管財物，提防扒手，又提醒市民必須遵守限制群組聚集及佩戴口罩的相關法例，以防止2019冠狀病毒病傳播。

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中區警區助理指揮官（行動2）周詠儀警司今午到場巡視，並向傳媒指出，今年蘭桂坊人群管理措施和去年相若，警方今明兩天在蘭桂坊內外展開人流管理措施，內部方面，警方因為蘭桂坊內有不少斜路和樓梯，不希望市民過份停留和聚集易生危險，所以展開單向人流管制，其間會定時進行單向人流掃蕩。

至於外部方面，警方因應人流，在德己立街、蘭桂坊附近一帶相關道路例如威靈頓街、士丹利街和皇后大道中作出封路，希望騰出更多空間，讓市民排隊進入或離開蘭桂坊，明白措施令到市民「行多一步、等多一陣」，希望市民體諒警方安排，從而安全和有秩序地參與蘭桂坊萬聖節慶祝活動。

周又說，警方騰出部分地方作為緊急通道，一旦發生任何事，警方和相關人士可以盡快去到案發現場處理，呼籲市民遵從在場警務人員指示，預祝各位有一個開心、愉快和安全的萬聖節。

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被問及韓國梨泰院人踩人意外後，本港警方會否加派人手到蘭桂坊，甚至會否加強措施？周警司重申，警方因應不同活動都會作出不同風險評估，所以會在相關道路作出風險評估措施和部署安排。當被問到其他地方都有慶祝萬聖節活動，例如灣仔一帶酒吧，警方會否有管制措施，周警司解釋，警方在其他區份預備足夠警力，處理所有突發事件。

▼10月30日韓國梨泰院人踩人事件▼

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韓國梨泰院人踩人慘劇令不少香港人想起中環蘭桂坊1993年元旦凌晨發生過類似事件，造成21人死63人傷，時任港督彭定康下令要求調查事件，並委任當時的高等法院大法官包致金籌組委員會展開獨立調查，報告列出多項引發意外的成因，包括現場人潮過度擠湧，警方沒有管理群眾人數；同時路面斜度、濕滑表面、醉酒、噴霧、推擠、交界路口的人流匯集及有人逆流往上行，皆可能導致有人跌倒，繼而引發悲劇，報告亦列出多項改善建議，此後本港每次有大型活動，警方均會實施人潮管制措施。