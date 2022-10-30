韓國梨泰院人踩人｜1993年蘭桂坊意外翻版　重溫包致金報告重點

韓國梨泰院人踩人恐怖慘劇，導致至少151死、82人傷。悲劇令人憶起1993年元旦凌晨，中環蘭桂坊亦曾發生類似事件，造成21人死63人傷。時任港督彭定康下令要求調查事件，委任當時的高等法院大法官包致金籌組委員會作獨立調查，調查指出事發時人群中有人跌倒，後方的人因被身後人群擠壓，再跌倒及埋疊在倒下的人身上，形成一些目擊者所指的「人牆」。當時估計被困人牆內的人數最少有150至200人。

包致金報告列出多項引發意外的成因，包括現場人潮過度擠湧，而警方沒有管理群眾人數；同時路面斜度、濕滑表面、醉酒、噴霧、推擠、交界路口的人流匯集及有人逆流往上行等，皆可能導致人跌倒，並引發悲劇。報告中亦列出多項改善建議，此後本港每次有大型活動，警方均會實施人潮管制措施，交通上亦會安排通宵服務以院導人流。



▼10月30日凌晨蘭桂坊情況▼



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1993年，商業電台於中環蘭桂坊舉行新年倒數流行音樂會，以蘭桂坊馬路的「Ｌ」形位置架設舞台，而申請活動牌照時預計人數只有1,000人，但演唱會吸引大量人潮並擠往舞台位置，街道在倒數前後明顯過度擠擁，資料指當時在場聚集近2萬人。午夜過後，分別在蘭桂坊及榮華里聚集的人潮，沿斜度1:8.86的德己立街往威靈頓街離開，兩批人於交界路口前推後擁，意外發生位置正正是該處的正下方。

根據包致金的報告，提及當時警方沒有意圖去控制人群數量，只勸喻一對推著嬰兒車的夫婦及一名坐輪椅的人士切勿進入。正因沒有管制人流，而引致具危險性的過度擁擠，報告中寫道﹕「一個地區應被列為有危險性的過度擁擠，除非警員能有效地在人潮中穿梭巡邏」。

意外關鍵7分鐘 有人跌倒釀骨牌效應變「人牆」

包致金將意外的關鍵時間收窄於凌晨12時01分02秒至12時08分04秒之間，但沒有一個獨立目擊者可清晰說出事發時情況，但確定當時差不多同一排的若干人失足跌倒後，尾隨的人潮繼續向前擠壓，令更多的人跌倒，並堆疊在前方倒下的人之上，如是者多人相繼倒下，造成骨牌效應。當埋疊起來的人數達到一定高度，便形成當時目擊者所形容的「人牆」，而肇事主因是現場人流過度密集。有指這些人堆有5層人疊在一起，而被困人牆內的人數最少有150至200人。

當晚有不少報告指路面充斥香檳、啤酒、噴劑、泡沫而變得濕滑，包致金事後於現場實測，將噴劑及泡沫噴於受害人跌倒的路面上，發現混合物非常滑溜。因此，報告中亦指出，其他肇事成因包括路面斜度、濕滑表面、醉酒、噴霧、推擠、交界路口的人流匯集、及有人逆流向上行等皆可能導致人跌倒。

報告建議人流管制 禁止在蘭桂坊設置舞台

包致金於報告中建議蘭桂坊進行人流管制，包括德己立街人流單向移動的措施，或者將該地區的出入口分開。報告亦建議禁止在蘭桂坊作任何舞台設置，並形容事發當日舞台猶如「磁石」般吸引人流。他亦建議將路面改為不平及粗糙的表面、安裝欄杆及行人路增加梯級。

為免日後舉行大型的活動發生同類悲劇，綜合包致金的報告，他列出多項建議﹕計劃活動前盡早給予通知，以便作任何需要的預防措施；在活動前舉辦宣傳活動強調安全規則；劃出行人專用區；設立觀察點，特別是在港鐵站；出動大批警力包括高級警務人員；派出警員於人群中巡邏，監控活動場地的邊緣位置，當有邢要時可採取快速行動以控制人群的行為；分開出入口、控制出入口人流密度，以及實施人流管制，包括人流單向移動的措施；安排額外交通工具以配合人潮，包括額外的列車及巴士以接載人群前往或離開場地；禁止舞台或其他吸引注目的行為，以防大量人潮被吸引至一個地點；防止斜坡、梯級等會變得濕滑；與活動主辦單位合作，準備急變方案以應對天氣、交通、火警等情況發生；留意人群的情緒及狀況，特別是在有酒精的慶祝活動；留意突發性人流密度變化；採取有效方法與吵鬧人群進行溝通。

意外後每年大型活動警方皆會實施人群控制

意外後，警方根據報告建議，在每年的大型活動前都會作出宣傳安全活動，並預先交代警方會實施人群控制及特別交通措施，包括港鐵及巴士公司、電車公司等會調整服務，包括加設通宵班次以疏導人流。例如2007年萬聖節蘭桂坊前夕，警方便曾勸籲市民不要攜帶噴霧劑到蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對附近人士造成危險。警方亦會視乎情況在該區實施排隊、封路及人流單向移動的措施，以保障公眾安全。警方表示﹕「警方制定及實施此等人群管理措施，目的是希望市民能夠在一個安全的環境下歡渡節日。」

▼10月30日韓國梨泰院人踩人事件▼

