車cam直擊｜新蒲崗的士等紅燈蠢蠢欲動　綠燈即剷安全島險撞學生

網上流傳片段，顯示新蒲崗一架的士昨日（10月31日）下午4時10分，在新蒲崗景福街等候燈號，紅燈期間已經蠢蠢欲動，引來途人側目。轉綠燈後，的士竟然剷上安全島，險些撞到剛剛「埋周」、身穿校服學生。影片一出引起網民議論紛紛，首先大讚舉報的片主「做得好」，更多人批評的士司機「黐線」。



+ 4

片段顯示的士昨日（10月31日）下午4時10分，在新蒲崗景福街等候燈號。該路段只許車輛左轉入爵祿街。等候燈號期間，的士已經蠢蠢欲動，不斷試圖向前駕出，不過不斷有行人過路而未能成事。郁動的的士令途人為之側目。

當燈號轉為綠色後，的士馬上駛出。但它沒有依路面指示左轉，而是直行穿過安全島，繼續沿景福街前進。片主直斥三宗罪：「逆線，衝燈，剷上行人路，無得傾，舉報」，並呼籲當時的士上乘客一齊舉報做證。影片一出引起網民議論紛紛，首先大讚舉報的片主「做得好」，更多人批評的士司機「黐線」。

事實上本年4月18日，亦都有一輛黑色平治私家車在旺角廣華街與登打士街交界，駛上一個行人過路的安全島後，再逆線行車並在一輛紅色的士前切雙白線，幸事件未釀成傷亡。最後警方經調查後拘捕一名40歲持有香港身份證的伊朗籍的司機，被檢控一項「危險駕駛」罪。

▼4月18日同類事件▼

