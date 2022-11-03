美白霜水銀含量超標213倍兩外傭中毒　海關查零售店拘女店主

兩名外傭使用兩款巴基斯坦製造的美白潤膚霜後，出現水銀中毒，海關接獲相關部門轉介該兩宗個案，測試證實其中一款美白潤膚霜的水銀含量，超出衞生標準上限213倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。今日（11月3日）海關人員搜查中環和荃灣4間相關零售店舖，於其中一間店舖檢獲12盒該兩款美白潤膚霜，並拘捕一名54歲女負責人。海關呼籲市民立即停用該兩款有問題的美白潤膚霜。



海關今晚交代案件並展示證物，所見兩款有問題的美白潤膚霜同屬「Goree」牌子，寫明「巴基斯坦製造」，包裝標籤由英文和巴基斯坦文寫成，其中一款寫明可供日間和夜間使用，另一隻標榜有茄紅素功效。據了解，海關初步相信案中產品由零售商透過海外供應商，直接取貨到港，並非由案中受害外傭自己帶入境，該類型化妝護膚品雖然屬於一般貨物，入口無需牌照，但產品安全均受《消費品安全條例》所監管。

海關消費者保障科消費品安全課總貿易管制主任陳國雄指出，海關早前接獲相關部門轉介，有兩名外傭使用兩款售價35元、巴基斯坦製造的美白潤膚霜後感到不適，需要入院求醫，隨後被發現是水銀中毒。測試證實其中一款美白潤膚霜的水銀含量達到百萬分之21,213。

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根據相關化妝品衞生標準，該款美白潤膚霜的水銀含量超出上限213倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關亦發現兩款美白潤膚霜的包裝上只附有英文警告或警誡字句，沒有相關中文警告或警誡字句，涉嫌違反《條例》的附屬法例《消費品安全規例》。

陳國雄續表示，海關隨即部署執法行動，於今日派員到4間位於中環和荃灣的相關零售店舖進行調查，並在其中一間店舖檢取12盒該兩款美白潤膚霜，拘捕54歲女負責人，她正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關已向涉案零售店鋪發出禁制通知書，禁止繼續出售該兩款美白潤膚霜。海關將對相關的美白潤膚霜作出測試。除搜查涉案零售店鋪外，海關人員亦在全港各區進行巡查，暫沒有再發現該兩款產品出售。

《香港01》翻查社交媒體和購物平台，發現過往已有人售賣同款美白潤膚霜，售價低至3元，更不乏有來自東南亞的女用家，分享用後感受和效果，相關帖文目前仍未下架。

陳國雄強調，根據醫學專家意見，長期接觸水銀，會損害神經系統和腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、專注力難以集中、聽力和視力下降，以及味覺出現變化嚴重更會引起㬾衰竭，海關提醒市民切勿購買和使用成份和來源不明的美容產品，並應該馬上停用涉事兩款水銀含量超標的美白潤膚霜。