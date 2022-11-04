航拍偷拍｜警拘首案用無人機犯窺淫罪　大律師分析定罪兩元素

一部墜毀於金鐘的無人機，被途人檢獲及交給警方後，竟揭內存逾20條不雅影片，警方展開接近一個月的調查後，拘捕26歲男子涉嫌窺淫罪。執業大律師陸偉雄指出，過往偷拍行為只限於公眾地方，若私人地方則不屬犯法，但新例窺淫罪則不再受場所受限，不論操作器材者或器材本身所處位置屬公眾或私人地方皆屬違法。那麼又如何定義航拍片段有違窺淫罪，高空拍攝時，一旦拍下單位內人士的私密行為又是否違法？陸解釋，於法律上要定罪需有犯罪行為及犯罪意圖，會循拍攝者拍攝習性、紀錄、片段長短、拍攝角度等判定。



過往有人透過手機或電腦進行偷拍行為，律政司一般藉香港法例第200章《刑事罪行條例》第161條「不誠實取用電腦罪」予以檢控，但罪行局限於公眾地方。直至俗稱「窺淫罪」於2021年10 月生效，終堵塞這個漏洞。因此，今次案中疑犯利用無人機偷拍，不論犯案時其身處地點，抑或器材拍攝時所在位置，只要拍攝內容觸及受害人的私密部分，就算其目的只是個人觀賞之用，已屬於違法。

現時小型無人機容易入手，任何人一機在手，經民航機登記資料後，便可隨時從高空俯瞰及拍攝，若拍下一些單位、房間內人士進行的私密行為，又是否有違法之嫌？

定罪需有犯罪行為及犯罪意圖

陸偉雄解釋，於法律上要定罪需有犯罪行為及犯罪意圖，即要同時具備「有拍攝行為」及「專登影」，若拍攝時不小心攝錄他人的不雅行為，犯罪意圖便可能不成立。因此，調查時會了解拍攝者過往的拍攝習性、拍攝紀錄，又或者不雅影片的長度、角度、距離、定格時間等，以判斷有無犯罪意圖。

警方重申，小型無人機令（香港法例第448G章）已於2022年6月1日生效。有關小型無人機令的罪行，一經定罪，可以被判處監禁2年及罰款10萬元。市民切勿以身試法。