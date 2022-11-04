航拍偷拍｜26歲男專影3地區　3間中招酒店曝光　包括五星級酒店

一部於金鐘墜機的無人機，被揭內存放逾20條不雅影片，被拍下的受害人遍及住宅、酒店內人士，警方展開追查後，鎖定一名26歲男子並以涉嫌違反「窺淫罪」將他拘捕。據了解，被捕男子於9月至10月以無人機拍攝多達200段影片，其中逾20條為不雅影片，經調查後發現男子主要在中環、金鐘、灣仔三地區用無人機，而被拍下不雅片段的人士身處住宅或酒店內，當中共涉及3間酒店，分別是位於金鐘的香港港麗酒店、香港JW萬豪酒店，以及灣仔六國酒店。



據了解，警方於10月9日接獲報案，指在金鐘法院道發現一部墜毀的無人機。警方調查後，相信該小型無人機於夜間飛行及因撞向建築物而墜毁，懷疑有人涉嫌危險操作無人機，遂展開調查，詎料發現該小型無人機內存有200多條影片，其中逾20條為不雅影片，當中包括定鏡畫面，主要針對住宅或酒店內的人士拍攝。

警方首次就有人利用無人機進行窺淫有關罪行作出拘捕。圖非涉案無人機。（黃偉民攝/資料圖片）

中區警區人員經深入調查後，發現涉事無人機內部分影片拍下駕駛員的長相，同時，警方透過民航處資料，成功尋獲登記涉事無人機的駕駛員，並於今日（4日）上午在黃大仙區一住所單位內拘捕一名26歲姓吳本地男子，涉嫌窺淫罪。警方現正扣查被捕男子，並正尋找逾20段不雅影片中的受害人協助調查。