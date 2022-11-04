航拍偷拍｜曾拍200段片有不雅片　駕駛員曾入鏡　警兩原因拉人

【航拍／無人機／窺淫罪】警方於金鐘檢獲一架墜機的無人機，被揭內存放逾20條不雅影片，被拍下的受害人遍及住宅、酒店內人士，警方追查後拘捕一名26歲姓吳男子，他涉嫌違反「窺淫罪」。據了解，疑犯於9月至10月以無人機拍攝多達200段影片，其中逾20條為不雅影片，片中人士身處住宅或酒店內，當中共涉及3間位於港島區的高級酒店。警方追查後成功拉人，源於兩大關鍵原因，包括涉事無人機內部分影片拍下駕駛員的長相。



警方首次就有人利用無人機進行窺淫有關罪行作出拘捕。圖非涉案無人機。（黃偉民攝/資料圖片）

小型無人機令（香港法例第448G章）於今年6月1日生效後，駕駛員需要向民航處進行個人用戶登記，成為註冊遙控駕駛員，而使用甲2類或以上無人機，又或者想進行標準甲2類操作，即飛行高度高於30米、低於90米，就需要為其小型無人機註冊及取得標籤。

影片拍下駕駛員相貌 曾於民航處註冊

據了解，警方於10月9日接獲報案，指在金鐘法院道發現一部墜毀的無人機。中區警區人員經深入調查後，發現涉事無人機內部分影片拍下駕駛員的長相，同時，警方透過民航處資料，成功尋獲登記涉事無人機的駕駛員，於是根據相關資料，今日（4日）上午在黃大仙區一住所單位內拘捕一名26歲姓吳本地男子，涉嫌窺淫罪。警方現正扣查被捕男子，並正尋找逾20段不雅影片中的受害人協助調查。