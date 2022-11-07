在沙田第一城遭鎖車　男子疑鋸車鎖火花四濺　律師：屬刑事毀壞

新界屋苑沙田第一城一向出名嚴禁違例泊車，鎖車速度之快經常成為全城熱話。網上今日瘋傳一條影片，拍攝地點相信就在第一城內，一名男子疑遭鎖車後，在場自行用工具鋸開車鎖，登時火花四濺，有律師表示，片中男子行為愚蠢，涉嫌觸犯「刑事毀壞」罪名，呼籲市民切勿非法泊車，以及破壞保安公司的車鎖，否則後果更嚴重。《香港01》已向警方了解事件，正等候回覆。



一名男子在沙田第一城範圍內疑遭鎖車，自行用工具鋸開車鎖，現場火花四濺。（facebook「Asia Idiot Drivers」影片截圖）

相關影片片長大約17秒，可見拍片者隔着玻璃拍攝，見到一名男子的車輛在沙田第一城範圍內疑因違例停泊而遭鎖車，他疑沒有支付解鎖費，反而自行嘗試用工具鋸開車鎖，導致火花四濺，當時有多名途人經過，但男子視若無睹。影片沒有交代到男子最終是否成功鋸開車鎖。

影片經社交媒體瘋傳，有網民留言笑稱「成就解鎖」、「直接解鎖」，亦有人質疑會否破壞車身，甚至干犯「刑事毀壞」罪名，「原本開鎖費$320，而家刑毀有排計」。

大律師陸偉雄表示，片中男子涉嫌觸犯「刑事毀壞」罪名，呼籲市民切勿違例泊車，一旦遭鎖車，最好還是支付解鎖費。 (照片由受訪者提供)

大律師陸偉雄經了解事件後表示，片中男子涉嫌觸犯「刑事毀壞」罪名，強調雖然部分屋苑打擊非法泊車的效率十分高，但保安員的確有責任鎖車，陸偉雄更以「愚蠢」來形容破壞保安公司車鎖的行為，除了現時拍片者拍到案發經過之外，相信屋苑內閉路電視亦很大機會都會影到過程，就算車主成功解鎖離開，保安公司亦可報警，相信警方最終會作出拘捕，一旦罪成，被捕人就會留有案底。因此，陸偉雄呼籲市民切勿違例泊車，一旦被人鎖車，最好還是支付解鎖費。