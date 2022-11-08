元朗14歲少年遭私家車撞命危　在校品學兼優　就讀中學︰極為難過

一名14歲少年昨晚9時許行經青山公路屏山段近灰沙圍一個燈位時，遭一輛私家車猛撞受傷，私家車其後不顧而去，捱撞少年事後被送院搶救，目前情況危殆，其就讀的元朗公立中學發出新聞稿指，全校師生獲悉消息後極為難過，隨即啟動「危機處理小組」，學校教師、社工及教育心理學家即時為學生提供輔導，協助他們疏導情緒。



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據了解，14歲姓彭傷者是家中獨子，性格乖巧文靜，與父母同住灰沙圍一幢村屋二樓單位，一家三口在灰沙圍生活大約20年，父親已經退休，傷者目前就讀元朗公立中學，品學兼優，曾經參加香港中文大學舉辦的春季資優課程「 古為今用—古代人生哲理與現代處世之道」，對哲學表現相當興趣，事後彭父曾向女街坊透露，兒子頭部及手部受傷，「佢做完手術，6個鐘，暫時都未醒」，對其傷勢感擔心。

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元朗公立中學今日發出新聞稿指，從警方獲悉本校一名中三學生在青 山公路遭遇車禍，現正留醫接受治療。全校師生獲知消息後極為難過，事件交由警方調查，校方不宜作出任何揣測或發表意見。獲悉事件後，校方隨即啟動「危機處理小組」，校長今早在班內通知學生，學校教師、社工及教育心理學家已即時為學生提供輔導，協助他們疏導情緒，校方亦已發出家長信，提醒家長在未來數星期留意子女的情緒 ，給予適切的關心和安慰， 希望家長與校方保持聯絡，以便學校及早提供協助。

車禍發生後近6小時，即是今日（8日）凌晨3時許，警方接報屯門福亨村對開黃崗圍路路邊，突然有一輛黑色奧迪（Audi）私家車起火，傳出爆炸聲，消防救熄後認為有可疑，列作「縱火」處理。據了解，警方正調查縱火案是否與交通意外有關，多名交通部警員及屯門警區重案組探員今早在現場調查事件。