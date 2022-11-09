查超市盜竊案涉偽造不追究口供　24歲男警被控7罪周四提堂

前年4月，葵青警區刑事調查隊一名男警處理一宗青衣超市盜竊案，當拘捕懷疑涉案女子後，涉嫌妨礙司法公正被捕，據悉警員涉嫌偽造一份報案人不追究口供並偽冒簽名。該名現年24歲的胡男停職接受調查，警方經徵詢法律意見後，被捕男警已被控7項「公職人員行為失當」罪，案件將於明日（10日）上午於沙田裁判法院提堂。



事發於2020年4月13日，警方接獲報案，指一名女子懷疑在青衣一超級市場盜去一批食物，總值約1,800元。人員接報到場，以涉嫌「盜竊」拘捕一名51歲女子，女子其後獲准保釋候查。惟警方於審視案件期間，懷疑有人妨礙司法公正，新界南總區重案組接手調查，並於同年9月25日，在葵涌區以涉嫌「妨礙司法公正」拘捕一名姓胡男警。現年24歲的胡男其後被停職，警方指人員徵詢法律意見後，被捕男子已被控7項「公職人員行為失當」罪，案件將於明日（10日）上午於沙田裁判法院提堂。

消息指，葵青警區刑事調查隊早前處理一宗盜竊案，拘捕一名有精神病紀錄疑犯，負責調查的警員填寫並呈交一份報案人不追究口供，惟其上級留意到該份口供是由員工代替機構負責人簽名，生疑並揭發事件，涉事的葵青調查六隊全隊須接受調查。據悉，涉事店舖為萬寧，男警其後曾代被捕婦人家庭支付產品費用。