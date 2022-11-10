海關青衣屯門破2宗私煙案　檢1.2億元私煙　拘司機及跟車工人

日前海關稅收罪案調查科進行一連兩日反私煙行動（10月31王11月1日），成功於青衣和屯門偵破兩宗大型走私香煙案，共檢獲共4400支懷疑私煙，市值高達1.2億元，應貨稅值高達8400萬元，行動拘捕一名司機和一名跟車男子。



海關檢市值一億二千萬私煙。陳浩然攝

青衣屯門貨櫃場 兩日共檢4400萬支懷疑私煙

海關稅收罪案調查科調查主任顏卓軒表示，10月31日傍晚，海關人員首先在青衣截查一輛貨櫃車，並在貨櫃內檢獲1050萬支懷疑私煙，其後又在該貨櫃場再檢獲多一隻裝有懷疑私煙的貨櫃，檢獲約1170萬支懷疑私煙。

翌日（11月1日）海關人員在屯門藍地貨櫃場檢獲兩隻裝有懷疑私煙的貨櫃，檢獲2220萬支懷疑私煙，案件仍在調查中，指會調查私煙的來源和去向，行動共拘捕59歲男司機，以及31歲跟車男子，當局指不排除有更多人被捕。

顏卓軒：受疫情封關，走私陸路變水路

當局指，相信不法分子趁上星期颱風吹襲，想在臨近8號風球和天氣轉差之前乘機由水路走私大量香煙以逃避偵查，想利用不同地區的貨櫃場進行暫時存放，將這些裝有私煙的貨櫃加以掩飾，減少損失和分散風險，增加海關執法難度。

他表示，相信是因應疫情，陸路未通關，不法之徒改以水路走私，以減低成本，由螞蟻搬家形式改成大量走私進港。

海關稅收罪案調查科調查主任顏卓軒指，相信不法分子值上星期颱風吹襲，乘機由水路走私大量香煙以逃避偵查。陳浩然攝

海關今年檢獲私煙量比上年增約三成

海關指，今年至今，海關檢獲的總私煙數量達5.54億支，比上年超出三成，指當局會繼續打擊私煙活動，以保障政府的稅收。海關呼籲，走私是嚴重罪行，一經定罪，最高可被罪款200萬元及監禁7年。市民可致電海關舉報熱線25456182。