白石角男工被吊至半空　業界人士分析：天秤手丶訊號員溝通唔好

今（10日）網上流傳一段驚險的地盤影片，一名地盤男工疑右腳被天秤繩索纏住，被吊至約10米半空。雖然吊秤繩索徐徐降下，但男工漸露疲憊，終在4至5米的半空力竭鬆手墮下。

有業界人士表示，今次意外可能是訊號員沒有陪同工友進入圍封區工作，或者天秤手與訊號員溝通不足，導致工友「唔小心吊埋自己上去」。



天秤手丶訊號員丶埋碼員各有其職

建造業建築機械操作及維修工會理事長石鈱霜指，根據一般香港地盤的規管程序，天秤開始吊運時會先圍封吊運範圍，並只能由訊號員和「埋碼」（吊索工）入內工作。他表示，天秤手可透過攝像頭看到地面環境，除了以此監察地面安全，在天秤開始運送重物時亦須待5至10秒，待重物約離地2米便需停下，期間不可快速移動負荷物。而天秤手可用對講機聯絡地面訊號員，得到訊號員許可之後才能繼續上升。

「點解吊左上去?」

他指，圍封區內最少要有兩個人，一個是埋碼員，一個是訊號員。根據意外發生的片段，有可能是「埋碼」工友在沒有訊號員的情況之下獨自一人埋碼工作，「可能無留意自己（繩索）翹到腳，唔小心將自己都吊埋上去囉。」

他續指，天秤手有攝像頭可觀察地面情況，但「可能當時太遠睇唔清楚，或者天秤手同訊號員溝通得唔好所以搞成咁。」他強調天秤手和訊號員必須好好溝通。

業界人士呼籲嚴格遵守地盤規則

另一業界人士亦指，地盤有嚴格規管，為確保安全，工人要嚴格遵守地盤規則，包括圍區內必須確保有合資格訊號員陪同才能內進工作，天秤手也要嚴格遵守安全停留時間和監察地面情況，訊號員和天秤手之間必須有充分溝通，以免再發生同類情況。