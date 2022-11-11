八旬婦險墮保釋金騙局　醒目女及時察覺報警　34歲騙徒斷正涉6案

警方於前日（9日）接獲一名女子報案，指其86歲母親收到一名陌生男子電話後，匆匆離開住所，懷疑她受騙，於是報警求助。長沙灣分區特遣隊人員陪同報案人在長沙灣一帶進行掃蕩，掃蕩期間發現報案人的母親在英華街正與一名男子進行現金交易。人員立即上前制服，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名34歲姓陳本地男子，他報稱無業。經調查後，警方發現該男子一共牽涉6宗騙案，涉案金額達33.5萬元。



長沙灣分區指揮官署理警司林佩武（右）及深水埗警區重案組第一隊高級督察楊震宇（左）交代案情。（翁鈺輝攝）

長沙灣分區指揮官署理警司林佩武指，經警方調查後，發現受害人收到騙徒電話，指其兒子因刑事案件被捕，急需她到指定地點繳交保釋金。受害人收到電話後便跟從指示，於當日約下午5時將現金交予騙徒。人員在被捕男子身上搜獲一個裝有6.56萬元現金的膠袋、由報紙包裹的3.05萬元現金、2.2萬元現金及3部手提電話。

深水埗警區重案組第一隊高級督察楊震宇指，幸好今次受害人的女兒機警，及時察覺到其母親與陌生人通電話後匆匆離開住所，並立即通知警方，使警方能及時拘捕疑犯，並搜獲所有失款。

楊震宇續指，深水埗警區重案組其後聯同情報組，翻查事發地點附近的閉路電視，發現被捕男子與本月4日至9日期間，5宗相同的案件有關，受害人年齡介乎72歲至89歲，涉及失款達到約27萬港元。被捕男子正被拘押調查。

楊震宇表示，騙徒針對年紀較大人士，呼籲市民多關心年紀老邁的父母或長輩、多留意及向他們分享防騙信息，以及多留意長輩有沒有奇怪舉動，例如與陌生人通電話等。

警方強調，政府部門絕對不會主動要求市民繳交保釋金，更不會要求市民在其住所或到地鐵站繳交保釋金。如市民懷疑受騙，應立即致電反詐騙協調中心24小時熱線18222。