港鐵油麻地站列車甩門｜市民眼泛淚光斥安排差　激動男：廢㗎真係

今早（13日）港鐵油麻地站發生車門飛脫事件。一列油麻地往中環站列車車門鬆脫，至少4道車門飛脫，車上所有乘客需落車。港鐵宣布荃灣綫服務受阻，來往荔景至佐敦站暫停服務。事件中疏散750人，有600人經月台離開，另有150人經車尾緊急出口斜道往旺角站。事故期間有一名女乘客手腳擦傷送院，以及有一名女乘客感不適，無需送院。

不少市民因事故受阻大感不滿，有人更激動指罵港鐵職員：「廢㗎真係。」亦有人原本相約客戶談生意，但因事故而改期，直斥港鐵「安排真係好差」。現場有不少乘客向港鐵職員查詢交通安排，有港鐵職員表示太子站、佐敦站、荔景站有接駁巴士提供，建議油麻地站的乘客可步行至佐敦站轉乘接駁巴士。



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由於發生車門飛脫事件，現場需疏散約1000人，不少市民因事故受阻感到不滿，有人情緒激動，其中一名身穿白衫的男子欲到其他月台乘坐觀塘線，惟因攜帶行李箱無法使用扶手電梯上落，指職員「又唔比我上，又唔比我落」，認為職員無意協助，「佢（港鐵職員）都幫我唔到」，男子愈說愈激動，直指港鐵職員「廢㗎真係」，最終男子由港鐵職員陪同離開。

白衫男子愈說愈激動，直指港鐵職員：「廢㗎真係。」

受事故影響，有人被耽誤行程，在何文田上車的黃小姐更眼泛淚光，直斥港鐵安排差。黃小姐本來相約客戶談生意，本身欲前往葵興與客戶會合，惟事故令計劃大亂，雙方都需改期。她續指，當時全部乘客落車排隊苦等「個個以為有車」，打算乘坐下一班車，又指完全沒有港鐵職員提醒乘客離開。

大批乘客等待十多分鐘後，才有廣播指暫停服務，呼籲乘客離開。她直言「安排得好差，真係好差，完全無交通工具，（油麻地站）完全唔提供接駛巴士去其他地方，拉哂閘就算。」她認為港鐵在事件上完全不理會乘客，又不利用接駁巴士疏導人群，大感不滿。

黃小姐直斥港鐵「安排得好差，真係好差，完全無交通工具，（油麻地站）完全唔提供接駛巴士去其他地方，拉哂閘就算。」（鄭嘉惠攝）

現場亦有不少乘客向港鐵職員查詢安排，《香港01》記者亦向港鐵職員查詢，有港鐵職員表示，目前只有轉車站及頭尾站才有接駛巴士提供，包括太子站，佐敦站及荔景站。他建議乘客若有需要可由油麻地站步行至佐敦站轉乘接駛巴士，對於列車何時恢復運作，職員則表示不清楚。