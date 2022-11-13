港鐵油麻地站甩門　車頭損毀照曝光　張欣宇：料涉列車出軌

港鐵又發生嚴重事故，繼去年年底有列車車門於銅鑼灣站鬆脫，今早（13日）荃灣線油麻地站亦有列車「甩門」，現場所見至少四道車門甩脫。曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇於現場視察，綜合現場環境，初步認為意外成因源於列車出軌，現場亦可見職員使用處理出軌的工具，有網上流傳的圖片可見，涉事列車車頭損毀。他又估計，需要數以小時計才能恢復車務。



涉事列車車頭損毀（網上圖片）

港鐵油麻地站列車有車門鬆脫。警方於今早9時33分接獲多名乘客報案，指一架荃灣線往中環站列車在油麻地站發生故障，車廂內約150人需落車，並緊急疏散月台上約1000人。

右邊車頭與月台撞擊一度冒煙

現場消息指，涉事列車當時正駛入油麻地站月台，右邊車頭與月台位置發生撞擊一度冒煙，從網上圖片可見，右邊車頭損毀，另外有至少4道車門飛脫。

意外後，由車頭觀察位置觀察，列車懷疑向月台方向傾側，涉事車廂最終停留在玻璃幕門顯示的第6卡車廂5號門及第7卡1號門的位置上。涉事車廂約150乘客需等待港鐵職員協助落車離開，以及緊急疏散月台上約1000人。期間一名78歲女乘客手臂擦傷，需由救護車送後廣華醫院治理。

張欣宇。（資料圖片）

張欣宇指，職員抬起的工具，正是用於處理列車出軌。（蔡正邦攝）

張欣宇於現場分析意外成因，指列車車門鬆脫可以有多個成因，例如在隧道裏撞到異物。不過他補充，由於涉事班次並非今日首班車，而且鬆脫的車門數量較多，認為可能性較低。翻查資料，去年12月港島線列車於銅鑼灣站「甩門」，當時正正因為廣告牌部件移位，碰到車門導致鬆脫。

有港鐵工程人員及消防員檢查涉事列車。（蔡正邦攝）

張欣宇續指，另一個原因是出軌，令到多道車門同時受到碰撞因而鬆脫。他表示，初步可見成因是列車出軌，現場已收到相關消息，亦見到港鐵維修人員，準備使用處理出軌的工具托起列車，以將其放回路軌上。他又指，由於並非只一兩道門脫落，出軌可以解釋為何多道車門同時脫落。

有消防員到場。（蔡正邦攝）

至於出軌成因，他表示暫時未能判斷，未知是路軌問題，抑或與列車有關。他又指，需要清走涉事列車後才能恢復服務，預計需要數以小時計算的時間才能恢復車務。