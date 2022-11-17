世界盃｜海關檢值5000萬元冒牌球衣拘15人　高仿球衣6招以假亂真

四年一度的國際足協世界盃賽事即將舉行，有不法分子為圖利，意圖將大量參與今年世界盃的國家隊冒牌球衣，由香港轉運至歐洲、南美洲及非洲，只有少部分留香港派遞。香港海關（10月31日至11月10日）展開特別行動，針對不法分子跨境轉運世界盃冒牌球衣的侵權活動，共偵破20宗案件，在陸路口岸、本地物流公司和一名本地網店負責人身上檢獲超過10萬件懷疑冒牌足球球衣，估計市值逾5,000萬元，共拘捕15人，貨值及數量破紀錄，是歷年最高。



海關更發現該批冒牌球衣的仿真度極高，連正版的細節都有模仿，更指出6點相似位。海關提醒商戶切勿出售冒牌貨品，並呼籲市民光顧專門店或指定代理商，留意不尋常價格，以免墮入陷阱。



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跨境橋岸科深圳灣貨物組指揮官張瑞敏指，海關在日前（10月31日至11月9日）在深圳灣及港珠澳口岸連日發現有多架可疑貨車，經X光儀發現貨車中間及較後位置貨車密度明顯較貨櫃前方高，截查貨品發現不法份子將球衣混集在其他貨物中，並存放在貨櫃中間至較後位置，企圖魚目混珠。海關在多日在陸路口岸的行動中一共檢獲9.2萬件懷疑冒牌足球球衣，估計市值逾4,600萬元，拘捕14名男子，年齡介乎34至64歲。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組指揮官馮衛正指，海關在陸路口岸的行動後，根據情報分析，鎖定多間位於元朗、青衣及葵涌的物流公司，在日前（11月7日）採取行動，再檢獲8,400件懷疑冒牌球衣，貨值430萬。另外，海關亦在網上發現一所可疑網店，早前（11月10日）在觀塘拘一名涉案男子，即場檢獲一批懷疑冒牌球衣。連日的行動中共拘捕15人，冒牌球衣估計市值逾5,000萬元，貨值及數量破紀錄，是歷年最高。

海關相信，絕大部分冒牌球衣將轉口至歐洲、南美洲及非洲銷售，只有少部分會在香港派遞。有別於以往，這一批冒牌球衣的仿真度極高，更指出6大相似位：

馮衛正指，冒牌球衣包括最新版參與世界盃的國家隊球衣，其中有大量為歐洲、南美洲及非洲的強隊，巴西及阿根廷的貨量最高。

冒牌球衣模仿正版球衣，採用立體印字。

冒牌球衣掛有吊牌，吊牌上亦說明該件球衣的顏色及尺寸等資訊。

冒牌球衣附有QC Code，連結更可到正版網站，以假亂真。

冒牌球衣聲稱環保物料製造，實際上較正版粗糙。

冒牌球衣注重包裝，包裝上會印有有關品牌的商標。

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雖然冒牌球衣仿真度極高，不過對比正版，冒牌球衣的字體及雷射商標都較為粗糙，亦會有線頭。

海關版權及商標調查科版權及商標調查（行動）課監督洪漢榮指，海關會在賽事其間繼續打擊侵權活動，提醒商戶切勿出售冒牌貨品，因售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。另外，消費者應光顧專門店或指定代理商，並留意不尋常價格，免墮陷阱，根據涉案網店的標價，冒牌球衣售價200至250元，而正版應售600元至1300元。