世界盃球衣｜日本隊摺紙暗花大熱　C朗美斯以外　戴志偉或成奇兵

2022卡塔爾世界盃決賽周將於11月21日（香港時間）在卡塔爾揭幕，比賽歷時約一個月，今屆賽事貼近香港球迷睇波「黃金時間」，世盃熱一觸即發。睇波撐愛隊，穿起「波衫」定更投入。



每屆世界盃，各大運動品牌都會為其贊助國家隊製作新款球衣，港人熱愛的英格蘭，德國、法國等都有新款球衣推出。有球衣售賣店指，阿根廷國家隊球衣較受歡迎以外，日本隊今年的「摺紙暗花」圖案亦受追捧，過去一周已賣出約三百件。



買了球衣就會印上球員名字，球王美斯、近期成焦點新聞人物的C朗拿度都十分受球迷歡迎。除了著名球星，新晉球星甚至漫畫主角都是球迷選擇。兩間球衣專門店「no.7 soccer」負責人林民俊及「ball3shop」負責人阿樂，看看今屆國家隊球衣銷情如何。



世界盃開鑼前，「no.7 soccer」負責人林民俊及「ball3shop」負責人阿樂，分析今屆的國家隊球衣銷情如何。

美斯最後一屆世界盃 帶動阿根廷隊波衫暢銷

首先是最多人購買的球衣？兩位店主都不約而同說阿根廷球衣是最多人買，更特別會印上美斯的名字，這位35歲的阿根廷隊長，早前宣佈本屆世界盃過後，就會退出國家隊。意味著今次是他最後一次參加世界盃，甚至可能是國家隊的告別戰。球迷自然對他不捨，希望買他的球衣留念。

《足球小將》陪伴成長 印「戴志偉」及「小志強」落波衫

林民俊表示另一隊較多人購買的是日本隊球衣。他解釋，店方可讓球迷把漫畫《足球小將》的角色名字及號碼印上球衣是其中一個賣點：「《足球小將》係多人鍾意，又係日本漫畫，加上今年日本隊唔多出名球員」。除了主角「戴志偉」及「小志強」，還有甚麼角色選擇呢?林民俊：「泰來、三杉淳、葵新伍我哋都有架。」

日本隊球衣美感十足 過去一星期賣出300件

林民俊補充，過去一星期，售賣了該隊300件球衣，包括主場及作客球衣：「日本隊個design都靚啲，所以好多人買。」他介紹日本今屆的「摺紙暗花」圖案，很多球迷都很喜歡，同時球員版球衣腰間的紅色接縫，亦寫有日本的漢字和英文名稱，非常有心思。

有意思球衣或新球員亦吸引 法國隊有凱旋門等名勝暗花

提到有心思，兩位店主又再不約而同地提到今屆法國隊作客球衣，皆因這件白色球衣的暗花，原來是法國不同名勝和特色圖案。有趣的是兩位店主都只認到凱旋門，其餘圖案就不太清楚典故。

卡塔爾外勞問題國際關注 丹麥隊「一片紅」捍人權

另外一件有心思的，阿樂就提到丹麥的純色球衣。丹麥主場的「一片紅」球衣，抗議卡塔爾對待興建球場的外勞，有不公平的對待。連隊徽都是一紅色。阿樂指有不少球迷認同丹麥捍衛人權的理念，吸引到球迷的選擇。

吸引球迷選擇的，還有首次參加世界盃的球員，阿樂指自英格蘭公布大軍名單後，一些新球員如占士麥迪臣(James Maddison)及干拿加拉加(Conor Gallagher)都吸引球迷印其名。兩位年輕中場，今季分別在李斯特城和車路士表現出色，具中場創造力又有活力，成球迷新寵絕不意外。

推遲舉行有礙氣氛 望揭幕後有助銷情

今屆世界盃由卡塔爾主辦，以往世界盃都是6-7月舉行，正值盛夏，但卡塔爾夏天太熱，故推遲到11-12月舉辦。兩位店主都指推遲確實有影響銷情。林民俊指，感覺不是太有氣氛。同時各大歐洲聯賽暫停之日，與世界盃相隔太近，球迷一下子未轉換到焦點。惟上周各大歐洲聯賽開始暫停後，就多球迷開始關注世界盃而買球衣。

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阿樂就覺得各國公佈球員名單的時間太遲，令他們找球員的印字都很趕，「好似無人估到葛斯(Mario Gotze)會入選，點知入選左，就要即刻搵貨。」因為每個球員名字的字母和號碼數字，都需要從海外購置，所以訂購時間就很趕急。

不過世界盃是國際盛事，而且今屆比賽時間接近港人晚飯時間，兩位店主都希望開幕後，氣氛會更熱烈。林民俊指以往11月是球衣銷售的淡季，因為各大歐洲聯賽已經開季一段日子，現在倒是有多一段熱賣期：「都幫到下生意。」

阿樂就指，球迷在未看到球員在世界盃的表現前，可能較難選擇球衣。他估計世界盃開幕後，有球員有出色表現，就有機會有更多球迷買球衣。而因應有賽事會於黃昏6點「開波」，阿樂指他計劃比平時早三小時營業，由平常下午三時開門，提早到中午十二時。

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