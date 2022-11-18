海關與食安中心文錦渡截貨車　檢5100公斤走私大閘蟹　司機被扣查

海關與食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）前日（16日）在文錦渡管制站進行聯合行動，其間截查一輛入境貨車，在車上申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹，終檢獲約5,100公斤懷疑走私大閘蟹，估計市值約240萬元，涉案的43歲男司機正協助調查，案件仍在調查中。



海關與食環署食物安全中心在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約5,100公斤懷疑走私大閘蟹，估計市值約240萬元。（海關提供圖片）

海關發現檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。海關重申走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

海關與食安中心會繼續保持緊密的情報交流及合作，並採取聯合行動以打擊非法進口食物活動。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。