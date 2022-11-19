警夥房署巡查沙田屋邨聚集黑點　31人罰款　其中3男違規吸煙扣5分

警方表示，為減低病毒在社區傳播的風險，沙田警區特別職務隊、沙田分區、田心分區及馬鞍山分區警務人員，展開代號「軌跡（ALLTRAIL）」行動，聯同房屋署職員巡查區內多個街頭聚賭及聚集黑點，共有31人分涉限聚令或口罩令被罰款，其中3名公屋男住戶違規吸煙，各人即時被扣5分。



警方聯同房署巡查沙田屋邨聚集黑點，31人被罰款，其中3男違規吸煙被扣5分。（警方提供3

行動中，人員分別於廣源邨、美林邨及頌安邨，發現9男7女（48至75歲）涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，14男1女（39至88歲）則涉違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），同樣被罰款，其中3名男子亦因在屋邨的公共地方吸煙，涉嫌違反屋邨管理扣分制，即時被房屋署職員扣5分。

警方聯同房署巡查沙田屋邨聚集黑點，31人被罰款，其中3男違規吸煙被扣5分。（警方提供3

根據資料顯示，在公屋扣分制下，租戶在其居住的屋邨觸犯不當行為，便會被扣分，所扣分數有效期為兩年。除有很值得體恤的理由外，扣分戶在分數有效期內，不得申請所有類別的自願調遷。如租戶在兩年內累計有效分數達16分，會被發出《 遷出通知書》，終止租約／暫准租用證。

現時，違例吸煙、亂拋垃圾、高空擲物、在公眾地方非法賭博等，均屬扣分制內的不當行為。其中違例吸煙自2006年起被納入不當行為，最初只限於公共升降機，2007年涵蓋至屋邨所有公共地方。《定額罰款（吸煙罪行）條例》（第600章）通過後，凡在法定禁止吸煙區內吸煙或攜帶燃着的香煙、雪茄或煙斗者，一律會被發出《定額罰款通知書》。租戶如被發現在其現居公共屋邨法定禁煙區內吸煙或攜帶燃着的香煙 ，會被扣5分，並同時被罰款。