BLACKPINK演唱會掀搶票潮　兩女粉絲買飛「中伏」被呃1.7萬元

韓國人氣女團BLACKPINK明年1月在港舉行演唱會，今早（23日）3場門票公開發售，短短兩小時便售罄。其實門票於周一（21日）開始已連續三日進行優先發售及會員優先購票。警方表示日前有網民「中伏」，購買騙徒在社交平台放售的「優先預訂門票」，總共轉賬約17,000元至對方轉數快戶口，結果賣家失蹤，受害人損失金錢之餘，亦錯失欣賞偶像的演出。

警方指，過去一星期已接報25宗關於演唱會門票的網購騙案，提醒市民應直接從官方渠道購買門票，提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料，並留意負評。



BLACKPINK演唱會門票今早（23日）10時公開發售，約兩小時售罄。

警方指以下詐騙專頁在過去一周常出現，市民應留意有否中伏：

1.Ai Travel

2.Babejunior-HK

3.Easy Market 易購

4.HK discount store

5.Morning Star Travel

6.Passion Foods - Gourmet & Premium Food

7.天和鮮物-Tm

8.家居百貨

9.港樂淘&Excellent Choice

10.不排除假冒同名專頁



警方提醒，網購付款前，可上 cyberdefender.hk （https://cyberdefender.hk）輸入賣方資料，了解是否有可疑。

