胃癌翁化療現嚴重副作用　試免疫治療好轉　急籌每月$4萬藥費續命

免疫治療是許多癌症患者的希望，惟並非政府恆常資助的醫療選項，昂貴的費用令家貧患者恐難負擔。今年78歲的黃燈坤（黃伯）去年5月罹患第二期胃癌，需切除五分之四的胃部組織，但癌細胞已擴散，需要進行化療，惟因出現嚴重副作用，黃伯只好暫停化療。醫生建議黃伯嘗試副作用較少的免疫治療，但他因費用昂貴而作罷，直至胃部突發腫瘤爆裂，甚至需插鼻胃喉維生，精神不振得形同「放棄自己」。家人終決定孤注一擲，讓黃伯嘗試免疫治療，見他身體及精神逐漸轉好而大喜，惟因家境拮据難以負擔每月4萬元藥費，加上胃癌不是資助藥物名單內指定治療的癌症類別，因而無法申請津貼，黃伯在打了兩針，因家庭積蓄已耗盡，慘陷入「有藥冇錢醫」的困境，現急需各界施予援手，急籌醫藥費續命。



黃伯於去年罹患第二期胃癌，需切除五分之四的胃部組織。今年僅餘的胃部亦突發腫瘤爆裂，甚至需插鼻胃喉維生。（翁鈺輝攝）

19日化療現嚴重副作用 日漸變消瘦

黃伯與家人居於秀茂坪的公屋單位，退休前是職業司機，向來身體健康、交遊廣闊，閒時愛帶同太太和一對女兒到處遊玩。詎料去年5月，醫生發現黃伯罹患第二期胃癌，需切除五分之四的胃部組織，但手術失敗，癌細胞擴散到胃膜和心膜。醫生表示癌細胞擴散的位置無法再進行手術，只可以靠化療抑制癌細胞，但黃伯卻出現嚴重副作用，「佢嗰個化療，1年嘅化療，我做咗1個月都唔夠，19日，就已經頂唔順，口又爛、眼又擘唔開、鼻又爛、喉嚨又爛，食唔到嘢」，黃伯更曾在化療過程中因發燒而要留院。

>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<化療的副作用令黃伯的手指像中毒般發黑，腳掌嚴重脫皮，就連醫生都不明白為何黃伯對化療有如此強烈的反應。黃伯形容接受化療期間「日又痛，夜又痛」，即使服用止痛藥及嗎啡，都難解化療帶來的椎心蝕骨之痛。

回想爸爸做化療的苦狀，小女兒Candy極度心痛，說起來更是連聲嘆氣，「因為我哋都好驚佢之後再係咁落去。佢已經瘦咗幾十磅，個人愈來愈瘦，愈來愈虛弱」、「我地都驚佢得返半條命都唔止」、「（黃伯狀態）好差好差，真係差到，佢連行路都行唔到。」

小女兒Candy（左）擔心黃伯若繼續進行化療，會「得返半條命都唔止」。（翁鈺輝攝）

胃腫瘤突爆裂需插喉維生 改試免疫治療

當時醫生已向黃伯介紹副作用較少的免疫治療，但由於每月打一針需要自費支付4萬元，對基層家庭而言恐難負擔，所以他們改以中藥調理身體。

暫停化療及經中藥調理後，黃伯回復精神，重拾活動能力。但半年後的某一日，他突然痾血、口水更充滿血絲，Candy隨即送爸爸入院檢查。醫生發現原來有一個有腫瘤佔滿黃伯僅餘的胃，並且突然爆裂流血。當時醫生指黃伯已經不能再進食，如果胃內的腫瘤繼續擴大，甚至有機會令到他的腸和個胃破洞，所以只能插鼻胃喉餵食營養奶維生。>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<

「不能進食」四字狠狠打擊黃伯，他的情緒變得非常低落憔悴，經常只躺在床上不願走動，更厭惡進食營養奶。Candy形容當時的黃伯猶如「放棄自己」，黃太日夜照料黃伯，眼看老伴日漸虛弱，都不禁嘆道︰「真係好淒涼」、「一家有事就百家憂」。

家人只好聽從醫生建議，讓黃伯接受免疫治療。黃伯夫婦原有數萬元積蓄，加上Candy的朋友指有些慈善基金可以申請藥物資助，因此決心試打第一針。>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<

黃伯夫婦二人彼此照顧50多年，眼看老伴受盡，都不禁嘆道︰「真係好淒涼」、「一家有事就百家憂」。（翁鈺輝攝）

免疫治療現好轉 盼能繼續治療

自今年10月起接受免疫治療，黃伯已打了兩針，效果遠比化療好，黃伯除了精神好多了，治療帶來的痛感亦大大減少，令他重燃生存盼望，「（打完針）有少少攰，喉嚨都有啲痛，當然比初初嗰個化療好好多」。說到黃伯接受免疫治療的前後變化，Candy放鬆緊皺眉頭，「做咗免疫治療之後，佢都會眼仔碌碌，會睇下電視。雖然行得好慢，（打完）第一針，佢會攰，都唔願好郁，但係比起之前，就真係好咗啲」。她感慨說，「但真係同化療差好遠好遠。同埋同佢未做免疫治療都爭啲，因為佢有少少活動能力，未做呢針之前，真係冇晒活動能力」。>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<

以前黃伯進行化療時肚部經常疼痛，需要服用止痛藥及嗎啡止病，令黃伯長時間迷迷糊糊，甚至連女兒也不認得。改為免疫治療後，身體及精神狀態大大改善。（翁鈺輝攝）

申請多個資助計劃全被拒 頓由希望變失望

Candy早於10年前罹患子宮癌，雖然現時已經痊癒，但最近因手術私的後遺症令她腳部水腫，影響走路，需要進行手術治療，暫時無法工作，故藉休養期間照顧家中兩老。Candy的姐姐則打散工，但受疫情影響導致收入大減。現時黃伯夫婦主要用生果金維持生活，故每月4萬元的藥費待他們一家而言猶如天文數字。

為籌爸爸的藥費，Candy嘗試向醫管局提供的安全網，及至少8個慈善機構和非政府組織的藥物資助計劃提交申請，盼能藉此減輕重擔。但Candy最終得到的，只有一個個拒絕申請的回覆，令她感到彷徨無助。

每當憶述尋找資助的過程，Candy頓變愁眉深鎖︰「真係好無助，因為已經開始咗（打）第一針，我都仲未搵到（資助），都唔知點算」，她眼泛淚光說︰「辛苦唔緊要，最緊要係有結果，唔好辛苦得嚟又白做」。

家境清貧無力付每月$4萬藥費 冀大眾捐助續命

訪問當日氣溫大約25度，黃伯身穿三件衣服，外加外套和冷帽，蓋上被子才剛好夠暖。Candy翻看舊相簿，嘆指認不到相內身材圓潤的爸爸，黃伯患病前的170磅急減至現在不足100磅，判若兩人。

問及是否有足夠積蓄支持黃伯繼續打下一針，父女二人沉默了一會，Candy續搖頭道︰「應該都支持唔到。唔得架啦，因為佢（黃伯）打咗兩針，所以佢地（父母）都冇晒積蓄，下一針打唔到。」

Candy表示，醫生提到免疫治療需要持續進行，有些更需要最少打10針才知道治療效果。若停止治療，黃伯就只能等待死亡的來臨，「停咗（藥）就要走人㗎啦，冇得停。如果你停，『等死啦』，我諗佢（醫生）嘅意思即係咁話」。

醫生亦曾告知黃伯免疫治療的副作用——手腳痕癢和腳腫，但黃伯至今仍未有出現以上副作用︰「所以我覺得免疫治療幾好，同埋佢（醫生）話末期都可以延長生命。咁當然啦，我緊係想延長生命，做人緊係咁㗎啦，唔通諗住走咩，無可能。」

黃伯現是的最大的心願就能再次進食，只有繼續進行免疫治療才能實現願望。Candy期盼大眾伸出援手，讓爸爸可以繼續接受治療，「因為我們真的負擔不到，如果負擔不到我們無辦法再繼續打下去，爸爸就不會康復。」>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<