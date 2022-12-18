免疫治療同藥物　資助肺癌不包胃癌　窮病人家屬感絕望︰匪夷所思

同一種免疫治療藥物，只有特定類別癌症患者才能申請資助，其他癌症病人用藥後縱使有療效都不包括在內，貧窮病人積蓄耗盡後就只能等死？78歲患胃癌的黃燈坤（黃伯）正是其中一名陷困的病人，他去年罹患胃癌後進行化療，因出現嚴重副作用而痛苦不堪，建碩身型極速變得瘦骨嶙峋。醫生遂建議黃伯進行免疫治療，但因費用高昂而令黃家一度猶疑，最終仍決定耗盡積蓄孤注一擲，每月耗費4萬元讓黃伯打針治療，兩個月後黃伯已見明顯好轉，但因家庭經濟難以負擔，治療恐難以持續。

原來黃伯所用的免疫治療是在藥物名冊安全網內，但指定治療的癌症並不包括胃癌，而其他慈善機構則不資助該藥，因此黃伯至今未能申請到任何資助，未來可能要斷藥等死。



醫生指黃伯已經不能再進食，如果胃內的腫瘤繼續擴大，甚至有機會令到他的腸和個胃破洞，所以只能插鼻胃喉餵食營養奶維生。（翁鈺輝攝）

黃伯所使用的免疫治療藥物名為「匹博利組單抗」（Pembrolizumab），在醫管局的藥物名冊裏是「獲安全網資助的自費購買藥物（自費藥物）」，但該藥物只獲納入在「關愛基金醫療援助項目」首階段計劃涵蓋的自費藥物，用於治療肺癌、膀胱癌及淋巴癌，而黃伯所患的胃癌卻不是「匹博利組單抗」指定治療的癌症類別，故此無法申請津貼。

黃伯的小女兒Candy先後向8個慈善機構及非政府組織的藥物資助計劃提交申請，但全均被拒。Ｃandy指，大部分機構組織回覆她的理由都大同小異︰機構組織不資助該藥、該藥不在藥房的名冊內，以及即使藥物涵蓋在資助計劃內，但因胃癌不是指定治療的癌症類別，因而拒絕資助申請。換言之，即同一種藥物用於治療特定癌症時可申請資助，其他癌症則不受理，有關情況令Ｃandy感到不解，直呼︰「都幾匪夷所思！」>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<

黃伯的小女兒Candy先後向8個慈善機構及非政府組織的藥物資助計劃提交申請，但全均被拒。對於各機構組織的回覆及理由，Ｃandy感到不解，直呼︰「都幾匪夷所思！」（翁鈺輝攝）

Candy連月為爸爸藥費奔波，經常憂慮致失眠，她質疑既然「匹博利組單抗（Pembrolizumab）」是納入安全網資助的藥物，為何當局不能讓藥物適用於更多癌症，「可能有好多人都需要用（藥）。如果係唔包（資助），根本我地一般人真係負擔唔起嗰4萬（元），如果你（當局）話我哋要肺癌先有得用呢隻（藥）醫，其他就冇得用呢隻（藥）醫，咁我都覺得唔係咁好」。

胃癌非藥物註冊適應症 不涵蓋在資助內

醫管局回覆《香港01》查詢指，「匹博利組單抗」（Pembrolizumab）於2015年12月在香港註冊，並分別於2020年5月、2021年5月及2022年5月，獲納入「關愛基金醫療援助項目」首階段計劃涵蓋的自費藥物，用於治療肺癌、膀胱癌及淋巴癌。黃伯所患的胃癌現時並不屬於「匹博利組單抗」的註冊適應症，故不涵蓋在資助內，患者需要自費買藥。香港防癌會回覆查詢時表示，由於會方的藥物資助計劃需經由公營醫院臨床腫瘤科、內科腫瘤科或血液腫瘤科醫生轉介，並具備經批准的香港註冊臨床適應症，惟黃伯所患的胃癌不屬於「匹博利組單抗」（Pembrolizumab）所用之適應症範圍內，故未能申請資助。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀提到，現時雖然部分藥物有被列入藥物名冊內，但受臨床適應症或相關適應症指引限制，導致病人申請資助時困難重重。在她接觸的個案中，曾有病人在申請關愛基金後，才發現基金只資助部分療程，而非全額，令病人之後需要再自行尋覓其他機構津貼。方嘉儀提到，病人可能會因為沒有資助而暫停治療，令病情有機會因此惡化，質疑此舉會否變杷相浪費早前提供的資助。她認為資助制度存在矛盾，期望制度流程能更完善，幫助病人。>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<

知道不能進食後，黃伯的情緒低落、變得很憔悴，經常只躺在床上不願走動，更厭惡進食營養奶，Candy形容當時的黃伯猶如「放棄自己」。（翁鈺輝攝）

香港社區組織協會幹事彭鴻昌表示，申請醫管局下的安全網資助有兩個重要門檻，第一是家庭經濟審查，第二為病人是否符合藥物的臨床適應症或用藥指標。因為局方使用公帑作為資助來源，彭鴻昌稱理解局方謹慎跟從訂立的臨床用藥指標，但指安全網現有的規定缺乏彈性，期望局方可以提供空間，彈性地處理病人個別情況，讓這些不符合指標的病人同樣得到資助，試用藥物延續生命。



彭鴻昌又提到，除了公帑，局方可以嘗試透過商界、藥廠及善心人士籌集慈善基金，或政府透過成立基金，讓黃伯這類未達用藥指標的病人可以透過資助試藥，並觀察治療效果。他建議藥廠可與慈善基金合作，以「Pay by performance」的方式，即如病人用藥後有好轉，就由藥廠繼續資助；如到指定療程都沒有成效，就由藥廠承擔大部分藥物成本， 其餘則靠病人及基金資助支付。他相信如有這種基金能幫助更多癌症病人得到治療機會。

黃伯患病前身型較為圓潤，體重約170磅。（受訪者提供圖片）

現時不乏癌症病人及家屬如黃伯和Candy般，日夜到不同機構尋覓藥費資助，最終處處碰壁感到絕望。彭鴻昌同意，如果有「一站式」的服務提供和社福機構的指定資助和支援服務項目，讓病人及家屬能一目了然，更快捷地找到資助及支援。

醫管局：繼續密切留意癌症相關藥物的臨床醫療和科研實證的最新發展

醫管局表示，明白癌症病人面對的經濟壓力和財政負擔，以及把個別自費癌症藥物治療納入藥物名冊和安全網的期望。為了讓需要使用昂貴藥物及有經濟需要的病人盡早獲得治療，現時醫管局已以往每年一次把自費藥物納入安全網，及放寬個別藥物臨床適應症的優次順序編配工作，增加至每年兩次，以加快把合適的新藥物及臨床適應症納入安全網涵蓋範圍。

局方指，會繼續密切留意癌症相關藥物的臨床醫療和科研實證的最新發展，聽取病人團體的意見和建議，在善用有限公共資源的原則下，持續透過既定機制檢討藥物名冊，把合適的自費藥物納入安全網的資助範圍，令更多癌症病人得以受惠。>>> 請即捐款：患癌黃伯胃腫瘤爆裂 求助無門冀眾籌救命<<<