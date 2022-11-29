賣淫集團TG吸客　外籍女肉金高抽五成佣　警放蛇揭俄女充烏克蘭女

警方西九龍總區重案組昨晚（29日）展開代號「海霸」的反非法賣淫行動，針對一個跨境非法賣淫集團，探員在尖沙咀5間酒店拘捕17名女子，包括2名俄羅斯籍女子、2名日本籍女子及11名內地女子，涉嫌「違反逗留條件」。據了解，4名日、俄籍女子均是警方放蛇期間被捕。



消息指，涉案賣淫集團利用Telegram開設多個賣淫頻道招攬嫖客，亦會將性工作者的資料交給其他經紀，放在其他頻道作宣傳，如果經紀成功接洽嫖客，該集團會支付500元佣金。消息透露，內地女子肉金1000至2000元，集團從中抽佣兩成；而俄女及日女肉金較高，約5000至6000元，集團會抽佣五成。



涉案賣淫集團在Telegram 經營的賣淫頻道，不時上載性工作者的圖片，加上名字、年齡、體重、身材及身高等個人資料，吸引嫖客。

涉案賣淫集團在Telegram 經營的賣淫頻道，不時上載性工作者的圖片，加上名字、年齡、體重、身材及身高等個人資料，吸引嫖客。

據了解，涉案賣淫集團在Telegram 經營的賣淫頻道，不時上載性工作者的圖片，加上名字、年齡、體重、身材及身高等個人資料，吸引嫖客。帖文內容會明碼實價列明性工作者可提供的特殊服務，部分更標明性工作者來港「開工」的日期。

該賣淫集團除了在自己經營的賣淫頻道發文外，亦會將相關資料交予其他經紀，轉發至其他頻道作宣傳，如經紀成功接洽嫖客，集團會支付500元佣金。記者發現該些頻道的追蹤人數由數百至過萬人不等。

被捕15名女子來自日本、俄羅斯及內地，據知內地女子肉金約1000至2000元，集團從中抽佣兩成；俄女及日女肉金較高，約5000至6000元，會被抽佣五成。其中兩名俄籍女子是從國內及東南亞地區招募來港賣淫，二人雖為俄籍，但頻道卻宣傳兩女為烏克蘭人，不排除烏克蘭籍女子叫價更高。

頻道標榜性工作者在四星級酒店接客，翻查資料，不少賣淫集團會租用酒店作賣淫場所，今次涉案的部分酒店，過往經常被揭有性工作者從事賣淫活動，警方正調查會否與賣淫集團有聯繫。

警方昨日（28日）展開行動，搜查尖沙咀區5間酒店，拘捕17名女子，年齡介乎20至40歲，包括1名本地女子及1名持內地護照的中國籍女子，罪名為操控他人賣淫，相信她們為集團骨幹成員，調查發現她們會利用酒店房間作為指揮中心，聯絡客人及安排房間；另外，2名俄羅斯籍女子、2名日本籍女子及11名持內地護照的中國籍女子，涉嫌「違反逗留條件」。她們均持旅遊簽證來港，會在香港逗留一至兩周。而眾女的「肉金」差距甚大，內地女子約1000至2000元，日本及俄羅斯女子則收費5000至6000元。