牛頭角弒母案│鄰居稱疑犯近日行為有異　死者曾報警求助

牛頭角上邨昨日（31日）發生倫常命案，一名25歲男子疑殺死其50歲姓盧母親，並將屍體藏在床褥下的暗格，警方以涉嫌「謀殺」將其被捕。被捕男子有精神病記錄。

記者今早（1日）到牛頭角上邨了解情況，鄰居稱疑犯為「傑仔」，形容他「好乖」、「好靚仔」，並指盧婦因擔心傑仔學壞，從小管束嚴格，不讓傑仔與其他小朋友往來，令他童年「好孤獨」。鄰居又透露，疑犯近期曾在走廊位置敲打鐵碟，又會踢鄰居的大門及按門鐘，行為古怪。11月25日盧婦曾報警求助，要求傑仔去醫院檢查，惟盧婦及警察苦勸無效，事後單位更傳出吵鬧聲。



居住在兇案單位對面的吳女士直言：「佢個仔細個好乖㗎，殺死佢阿媽，幾陰公。」吳女士表示，11月25日盧婦疑與傑仔爭執，曾報警求助，當時有3至4名警察到場處理。她剛巧見到，「（我）細細聲同警察講，佢（傑仔）有精神病，個警察即刻打電話Call白車」。但盧婦與警察苦勸傑仔去醫院無效，事後單位更傳出吵鬧聲。吳女士慨嘆，如警察在25日能帶傑仔到醫院，或可阻止悲劇發生。

吳女士續指，盧婦與丈夫離異，兩母子在上址單位居住多年。她形容盧婦經常「閂埋門」，甚少與人溝通。吳女士又指，盧婦對傑仔管束很嚴，不容許傑仔與其他小孩往來。傑仔小時候邀請吳女士的兒子到家中玩耍，盧婦發現後曾教訓傑仔。吳女士坦言，自此其兒子與傑仔甚少往來，「（傑仔）自己係屋企，好孤獨」。

吳女士形容傑仔好乖，身材標準，樣貌亦「好靚仔」，惟近年疑精神有異，曾在走廊位置敲打鐵碟，又會踢鄰居的大門及按門鐘。

另一名鄰居鄭婆婆表示，兩母子在牛頭角上邨已居住12年，她指盧婦對傑仔管束很嚴，「乜都唔俾」，但她形容傑仔好乖，平時出入都會打招呼。鄭婆婆指她的手機有問題，傑仔也願意幫忙解決問題。惟她指傑仔有時會自言自語，10月份亦曾在走廊位置敲打鐵兜。

【01獨家圖片】25歲疑兇被送到聯合醫院檢查後，由警員押走。（梁偉權攝）