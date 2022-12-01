牛頭角弒母案｜思覺失調病發或傷害家人　醫生﹕恢復治療可復常

牛頭角上邨常榮樓昨日（30日）發生倫常命案，一名患有思覺失調7年兼有暴力傾向的25歲男子「傑仔」懷疑殺死其50歲姓盧母親，並將屍體藏在床褥下的暗格，案發前鄰居已經留意到傑仔行為怪異，近期在走廊位置敲打鐵碟，又會踢鄰居的大門及按門鐘。上月25日，傑仔一度去向不明，幸自行回家，沒料到最終會發生悲劇。

有精神科專科醫生表示，思覺失調加上有暴力傾向，一旦停藥，會出現幻聽、被迫害妄想症等症狀，以為同住家人會傷害自己，所以先下手為強，建議家人應該趁患者未有暴力行為時，通知主診醫生安排提早覆診。



【01獨家圖片】25歲疑兇被送到聯合醫院檢查後，由警員押走。（梁偉權攝）

精神科專科醫生李誠表示，一般而言，思覺失調加上有暴力傾向，通常分為自殘和傷害其他人，根據臨床個案，前者數字多過後者。不過，亦有精神病病人普遍待業，和家人同住，接觸時間較多，一旦停藥及病發，家人可能會成為被傷害的對象。

患者病發過程以星期、甚至月份計算，會出現幻聽、被迫害妄想症等症狀。出現幻聽時，起初腦海中的聲音會「提醒」患者小心家人，後期提議先下手為強；至於被迫害妄想症，患者以為眼前同住家人並非親生母親，只不過外貌相似，甚至以為對方會傷害自己，例如煲湯時會下毒，最終患者付諸行動，傷害家人後以為解決事件，繼續留在家中，直到其他人揭發事件而被捕。

李又說，思覺失調病發行為有迹可尋，例如沉默寡言、自言自語，和腦海中聲音對答，部分人因疑神疑鬼而在門口安裝錄影機，外人無法理解到其行為，以為只是無理取鬧。患者不知道自己病情轉差，但同住家人會留意到其情況惡化，應該趁患者未有暴力行為前，通知門診護士尋求協助，由主診醫生決定是否提早覆診。經過面對面評估後，醫生可以調配更適合的藥物減輕病情，亦可發出醫生紙，判斷對方屬於高風險個案，日後患者再有異常，家人報警求助，警員根據醫生紙，知道最新病情，就可以強制要求患者入院。

李強調，每區都有社區精神科團隊，醫生、護士或職業治療師可以上門探訪，向拒絕覆診服藥的患者提供輔導，必要時打針，效用和服藥一樣，維持一至三個月，只要恢復治療，患者可以逐步回復正常。

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精神科專科醫生丁錫全形容今次個案令人感到可惜，疑兇案發前行為異常，初步相信病發徵兆相當明顯，應該提早覆診，同住家人察覺患者有異常，可以及早通知社區護士和主診醫生，讓對方決定是否強制入院，甚至可以致電醫管局思覺失調服務計劃「2928 3283」，服務中心提供一站式轉介服務，醫護人員會為患者作出評估，提供合適的治療方案，丁強調只要患者得到合適治療或完成治療過程，和正常人無異。

▼兇案單位▼

