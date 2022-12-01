灣仔縱火兇案｜兩死者為父子關係　案件改列謀殺、自殺及縱火

灣仔金樂大廈奪命火警，驚揭起火單位內死亡的89歲姓劉男住戶已成焦屍，身旁有一把刀，一名男子則在廁所昏迷，送院搶救後亦告不治。警方調查後發現兩人胸口皆有刀傷，而單位內有兩樽助燃劑，經深入調查後，證實另一名死者為53歲姓劉男子，並確認兩名死者為父子關係，案件現改列作謀殺、自殺及縱火。據知，警方亦已聯絡到89歲死者的幼仔，正了解其家庭狀況。



灣仔金樂大廈奪命火警，驚揭起火單位內死亡的男住戶心口插刀，其同住年89歲父親則陷昏迷，送往瑪麗醫院搶救後亦告不治。（黃偉民攝）

灣仔警區助理指揮官（刑事）警司冼國明今日交代案情，指凌晨5時45分宣告當場死亡的男子姓劉（89歲），在起火單位居住超過30年。單位一梯兩伙約300呎，一廳兩房。劉翁在房間被發現，頭向上，身旁有利器，心口有2厘米刀傷。據了解該把利品為一把約長25厘米的西式餐刀。

至於在火警中昏迷，送院後於凌晨5時48分不治的另一名男子，亦即死者53歲兒子。冼國明表示其近心口位置亦有一處約1厘米的刀傷。他在洗手間被發現，頭部向下。警方經初步調查，相信案發時只有二人在單位內，無第三者在場的證據，門窗緊鎖，無爭吵跡象。人員在現場找到兩罐助燃劑，以鐵罐承載。

案件現由灣仔重案組第一組接手調查。冼呼籲大廈居民如有資料或近日發現任何異常之處，向警方提供資料，電話是3660 7546。