將軍澳站列車故障　乘客憶述：震動急停熄燈　行得快啲可能好大鑊

港鐵將軍澳站今早（5日）有列車故障，一列往北角方向的將軍澳綫列車預備駛入將軍澳站時出現機件故障，安全防護裝置發揮作用，在距離車站一段路程煞停列車。車站職員帶領約1500名乘客，由車頭緊急出口斜道沿隧道步行至將軍澳站月台離開。



有涉事車廂的乘客在網上發文講述經過，並上載兩張疏散時拍攝的圖片。他指事發時「Feel 到有下震動，跟住就急停」，他形容列車疑被外物阻停，多於似煞停，其後涉事車廂則熄燈，惟其他車卡的燈仍亮著。他指行路軌大約10米，便到達將軍澳月台，他慶幸當時列車已「減緊速」，並直言：「架車行得快啲，可能好大鑊。」



涉事車廂的乘客在網上講述經過，他指當時「Feel 到有下震動，跟住就急停。」（將軍澳主場圖片）

在網上發文的乘客亦上載疏散時拍攝的照片。

列車突然急煞 衝力較大 乘客：「肯定有別於平時」

當時同在涉事列車的乘客徐先生表示，他於8時25分左右在康城站上車，而且屬靠近車頭的車卡。他打算前往鰂魚涌站，豈料開車不久，列車卻突然急速煞停。徐先生形容這次煞停衝力較大，雖未令乘客跌倒，但已令眾人非常狼狽，「肯定有別於平時」。他續指，列車停定後，乘客仍未見發生何事，只以為前面有列車塞著，所以未有開車。直至大約9時，他見到有港鐵職員及警員由車尾方向行近車頭，其後又有廣播通知，始知是列車機件故障。他在職員安排下，行落路軌疏散。

乘客徐先生提供圖片



將軍澳站列車故障網上圖片

