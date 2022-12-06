CCTV曝光｜刀手逃遁跑錯邊　接應車強行開路　「鼻屎康」負傷求救

江湖血案沒完沒了。上水新豐路兩日發生兩宗斬人案，今晚（6日）一名有黑幫上水和勝和背景，綽號「鼻屎康」的43歲男子在街頭被斬多刀。有記錄行兇過程的CCTV片段曝光，可見事主當時正欲取車，3名兇徒突從一輛私家車跳出，揮牛肉刀亂劈，逃遁時欲登車離開卻跑錯方向，後來急步回頭尋找接應車，而接應車則慌不擇路，剷上安全島及擦撞其他車輛，強行開路駛走。「鼻屎康」最終負傷步行至附近士多求助。

據悉，「鼻屎康」遇襲原因，與早前八鄉一宗斬人案有關。該案中兩名原為上水勝和人馬的黑幫男，因「過底」尖沙咀新義安大佬「波波承」而被「家法處置」，遭6南亞漢用刀斬傷。



片段顯示，傍晚約6時半，「鼻屎康」於新豐路欲取回停泊路邊的車輛時，突然一輛白色私家車從後駛至，跳出3名黑衣惡煞，亮出牛肉刀，不由分說便向「鼻屎康」揮刀亂斬伏擊，不少駕駛人士及途人目睹施襲過程。

接應車放下刀手後繼續駛前，其時前方其他車輛因應紅綠燈停下，接應車竟爬頭逆線行駛，對頭車見狀急煞。由於燈位前有車輛阻路，接應車慌不擇路，選擇另闢新路，不惜與車輛碰撞及剷上安全島，強行在車輛與安全島之間的罅隙逃走。

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接應車車手擾攘一番後，3名刀手亦施襲完畢，欲跑回「落車處」上車，沒為意接應車已駛往前方，於是又兜兜轉轉往反方向逃跑，終登上接應車絕塵而去。而無辜被撞的兩車，則打死火燈留在原地。

未幾，身穿白色外套的「鼻屎康」一度用手掩著腹部，步伐沉重緩緩走向對面馬路，其後步入一間食品店求助。據悉，男傷者身中多刀，左手背、右手肘、大腿至臀部兩則均有數厘米的刀傷，傷口滲血，所幸沒傷及重要部位，清醒送院治理。

血案發生1小時後，警方接獲報案指，屯門小欖路有一輛相同型號的白色私家車自焚，傳出爆炸聲。消防員調查後，發現現場遺有助燃劑，懷疑遭人刻意縱火。警方正調查，被焚毀的車輛是否與斬人血案有關。

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▼12月5日新豐路傷人案▼

