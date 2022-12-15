警破20宗詐騙案涉款逾千萬　拘27人最細15歲

油尖警區於本月12至14日展開代號「世爵」的反詐騙行動。行動中，警方偵破20宗騙案，一共拘捕18男9女，年齡介乎15歲至58歲，職業報稱有運輸工人、侍應、建築工人、學生及無業等，當中包括集團主腦、負責接觸受害人的成員及傀儡戶口持有人，罪名為「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」。其中年紀最小的被捕人為15歲，報稱學生，為傀儡戶口持有人。警方指，20宗案件涉及騙款超過1,000萬港元，損失最多金額的案件涉款超過600萬港元。



油尖警區刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺表示，20宗案件涉及騙款超過1,000萬港元，損失最多金額為超過600萬港元。（翁鈺輝攝）

油尖警區刑事調查隊第11隊主管督察葉恩樺表示，騙徒主要透過多種不同的詐騙手法來騙取受害人款項，包括網上購物、求職、網上情緣、電話騙案及兌換人民幣騙案等，涉及騙款金額超過1,000萬港元，當中損失最多金額為超過600萬港元的案件為兌換人民幣騙案。行動中，人員共檢獲2張銀行卡、5本銀行存摺及12部手提電話連電話卡。所有被捕人現正被扣留調查，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

警方留意到近年詐騙案件有明顯上升趨勢，在過往1至10月，警方一共接獲2萬2千3百9宗的詐騙案件，比去年上升了四成三 。綜合近年警方留意，有三種常見的騙徒手法：

第一種是「刷單求職騙案」，主要的對象為學生及家庭主婦，利用「搵快錢」心態進行詐騙。起初受害人會收到少許回報，令他們信以為真，繼而墮入騙局，警方提醒，市民切勿因小失大。

第二種為「電話騙案」，通常騙徒會假扮公安或衞生署職員，欺騙受害人涉嫌犯「洗黑錢」罪，要求受害人繳交財產，甚至是龐大金額，讓他們作資金調查。警方提醒，市民切記切勿透露自己的銀行或信用卡資料。如果要提取大量現金時，切記要先向家人商討，小心求證。

第三種是兌換人民幣服務，因為疫情關係，有居住在內地的市民有機會在香港投保，或在香港居民在內地有資金的流動，因此需要用到兌換貨幣服務，而通常騙徒會用兌換率低作 噱頭吸引受害人。警方提醒，市民如要兌換貨幣，切記要到信譽良好的店舖。

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警方呼籲，對聲稱能賺快錢的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位，應加倍小心，市民應先了解公司背景、業務、工作性質及地點等。市民向對方提供手提電話、身份證明文件、銀行卡或個人密碼等資料時，必須加倍小心及提高警覺。



警方亦藉此提醒市民「唔租、唔借、唔賣」，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪，一經定罪會被判監禁14年。

警方網絡安全罪案及科技罪案調查科今年九月推出「防騙視伏器」，供市民一站式搜尋詐騙陷阱，市民輸入平台帳戶名稱、網址、電話號碼或收款帳戶等 評估網絡安全的風險。市民可以到警方守網者網站https://cyberdefender.hk去搜尋可疑用戶。另外，反詐騙協調中心設有防騙熱線，市民如有懷疑，可以致電18222「防騙易」救助。