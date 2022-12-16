洪水橋命案｜女事主疑金錢感情工作多重打擊　與父母同死愛犬陪葬

洪水橋凌晨揭發3屍命案，一名48歲女子，與其七旬父母及一頭愛犬，在田心村一所租住村屋寓所內，燒炭畢命。據了解，女事主除了投資股票失利、欠下債務之外，最近亦因與未婚夫鬧翻，婚事告吹；加上她在機場商店工作，因疫情收入大受影響。在多重打擊之下，日前曾企圖自殺，雖及時獲救，惟她仍然想不開，最終與父母一同燒炭輕生，累及其養了十多年的貴婦犬亦一同陪葬。



女死者姓沈，48歲，在機場任職出售行李箱公司的經理；其父親72歲，為退休裁縫；其母親姓徐，72歲，任職清潔工人。消息稱，沈女與其男友拍拖約7年，兩人同居，並已到談婚論嫁階段。惟早前因故情變，婚期取消，沈女感情大受打擊，只好離開愛巢，返回田心村與父母同住。

亦由於新冠肺炎疫情影響，其機場售貨的工作亦大受影響，收入驟減；與此同時，據知沈女亦有染指股票市場及期指等，惟投資連番失利，時而借款導致債台高築；沈女亦會向親友借錢，素來有借有還。然而其欠債金額升至約60萬元。

直至本周初，沈女疑想不開，在寓所中企圖開石油氣及服藥雙料自殺，幸父母返家時發現及時制止，當時沈女被送往醫院，經治理後即日出院，並無大礙。當時父母曾向相熟親友提及事件，親友立即借出10萬元予沈女應急。然而，這10萬元並未能成為沈女的救生索。

事隔一日（即本周三），據悉親友收到「死亡短訊」，預告會燒炭自盡。當時親友以為女事主又想「度水」，對短訊內容半信半疑。直至昨日（15日/周四），親友嘗試聯絡沈氏一家，但均無人回覆。據知沈女與一名親戚為同事，該親戚得悉沈女曠工；亦有親友聯絡沈母任職的公司，亦獲悉她沒有上班，心感不妙，立即前往其住所查看。

由於親友每一次前往上址時，沈家養了十多年的貴婦狗均會吠叫，但親友今次到達時卻沒有狗吠聲。上址沒人應門，有親友嘗試推開少許窗戶，卻聞到燃燒過的氣味，大驚報案。消防到場時，曾用氣體探測儀作測試，發現儀器「咇咇」作響，相信有強烈有毒氣體，於是立即用工具打爆窗戶疏導氣流，並進入單位。

消防及救護員進入涉事房間，發現3人昏迷在床上。由於房內狹窄，救援人員將3人先後搬到大廳進行心肺復甦法等急救，惟3名事主最終在現場被證實死亡。至於他們所養的貴婦狗，亦一同陪葬。