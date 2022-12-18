赤柱監獄外擄人｜警方被問懲教人員反應：好難量度當時應該做啲咩

一名女子昨早前往赤柱監獄探監，在門外遭人擄走帶上客貨車。懲教署人員制止不果，向警方提供資料。警方接報後在10公里外截獲涉事客貨車，救出女事主並拘捕3男1女；部分被捕人士有黑幫背景。警方今日（18日）交代案情，指受害女子與被捕人是超過一年朋友關係，涉及數十萬元錢財糾紛，被捕人士在監獄外守候近兩小時等待事主出現。

至於昨日上前制止惡煞的懲教人員，被突然駛走的客貨車撞傷頭部，經治理後毋須送院。被問到懲教人員反應，西區警區總督察（刑事）黃宇徽指「好難量度當時應該做啲咩」，不宜妄下判斷。



西區警區總督察（刑事）黃宇徽講述案情，指警方昨日上午10時19分接獲市民報案，指在赤柱監獄外小巴站，32歲女受害人被三男一女強行帶上1架客貨車帶走。在場等候小巴的市民以及懲教署職員上門阻止，擄人匪徒向市民施襲以嚇退途人。懲教署人員在拉走受害人期間，被突然駛走的客貨車撞到頭部。

客貨車擄人逃去，現場人士打999向警方提供涉案人士外形、車牌號碼及逃走路線等。港島總區衝鋒隊和機動部隊人員，最終15分鐘後，在距離案發地點約8至10公里，黃竹坑道近海洋公園截停涉案車輛，在車上救出女受害人，並拘捕三男一女。

女受傷人在小巴站和貨車上都受到不同程度襲擊，手、腳和頭多處擦傷，經治理後已經出院。至於在糾纏中受襲的市民及懲教署人員，頭部受輕微碰傷，經治理後毋須送院。

被捕人士包括1名16歲女子，以及3名年齡介乎17至37歲男子，他們「非法禁錮」被捕；其中37歲姓男被捕人另涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，所有被捕人現正被扣留調查。

案件現交由西區警區反三合會行動組跟進，正另循「普通襲擊」及「危險駕駛」方向調查。黃宇徽指被捕人士與女受害人，有超過一年朋友關係，最近牽涉數十萬元錢財糾紛。被捕人士在監獄外守候近2小時間，等待受害人出現。警方正調查資金來源及性質，以及是否有其他涉案人，不排除更多人被捕。如市民有資料提供，可致電94600504與西區反三合會行動組聯絡。

被問到事件中懲教人員的反應，西區警區總督察（刑事）黃宇徽回應指：「個別證人嘅心路歷程我唔係喺度評論，好難以第三者事後情況，去量度一個人當時應該做啲咩、唔應該做啲咩。佢可以做到啲咩，或者佢當時知道啲咩，大家未必知，所以大家唔應該咁快妄下判斷。」

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從網上流傳的車cam片段可見，兩輛警車分別一前一後閘車，包圍目標客貨車令其停下，車上4名黑衣惡煞被警員要求下車，其後一字排開靠牆站着，其間沒有反抗。警員又揭開車尾箱查看，經調查後終在車內救出女事主，再將她送院。女事主受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。

另一片段則顯示一名女子被多人擄走欲帶上車，其間目擊的途人紛紛拍片，拍下車牌並揚聲大叫「報警！」，又大聲呼叫：「救命啊！救命啊！報警，唔好俾佢走。」。一名懲教人員走出，嘗試制停黑衣人行為；另一名懲教人員亦趕至，說「先生唔好打交」。期間女子拼命掙扎，懲教人員亦制止不果，最終仍被擄上車。

據悉被擄女子任職文員，今早打算前往監獄，探望涉嫌危險駕駛而被判入獄的男友，詎料被擄走。