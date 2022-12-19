淺水灣命案｜司機扶老闆上車　驚見燒炭即淋水　涉協助自殺被捕

淺水灣南灣道咪錶停車場命案有新進展，患有末期胰臟癌的六旬男子與同居妻子，被揭於車內昏迷不醒，最終夫死妻昏迷。消息指，夫婦聘用的菲律賓裔司機，今早按照老闆娘的指示，協助將半昏迷的老闆扶上私家車，以及接載兩人到事發現場，兩人隨後在車內燒炭及服藥。事後司機雖然曾用水淋熄炭及將炭搬離車廂，並通知兩人的侄兒代為報警，但警方初步調查後，相信涉案司機曾協助兩人自殺，涉嫌「協助或教唆他人自殺」罪名被捕。案件現暫列自殺協定及協助或教唆他人自殺處理。

翻查資料，胰臟癌在本港致命癌症的第五位。由於腫瘤位置隱蔽，病徵不明顯，不少患者到了癌症末期才察覺患病，可能已經耽誤治療，存活時間較短。



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男死者姓吳（66歲），據悉多年前曾是香港一間上市公司的執行董事及副主席，亦是新加坡一間上市公司的董事兼主席，近年患上末期胰臟癌。他與姓鄺（62歲）妻子共同持有及居於中半山地利根德里一名廈住所，並聘請了48歲菲律賓裔司機接載夫婦二人出入。

今日（19日）上午10時許，吳男在中半山地利根德里的寓所陷入半昏迷，但其妻子未有安排丈夫求醫，反而命令司機合力將吳男扶上車，繼而再吩咐司機駕車，接載兩人前往淺水灣南灣道咪錶停車場，及後吳妻在車內燒炭及服藥輕生。司機後來驚揭夫婦於車內昏迷不醒，立即將炭淋熄及放到山邊，隨後通知他們的侄兒報警。



警方接報到場，發現該對夫婦倒臥車內，身旁有一排藥物，山坡則有一盤燒過的炭，並在現場有檢獲遺書。吳男被送院急救，可惜終告不治；吳妻則被送往深切治療部。吳男死因有待驗屍後確定。據了解，吳男受癌魔折磨，疑因此輕生，其妻子的尋短原因有待調查。



警方經初步調查，相信涉案司機曾協助兩人自殺，涉嫌「協助或教唆他人自殺」罪名被捕。案件暫列自殺協定及協助或教唆他人自殺處理，交由西區警區重案組第一隊跟進。據了解，涉案菲律賓裔司機持有香港身分證。

警員檢走證物調查。（馬耀文攝）

根據香港特別行政區政府癌症網上資源中心資料，胰臟癌是香港常見的癌症之一，在2019年，胰臟癌導致740人死亡，佔癌症死亡總數百分之五。胰臟癌成因目前不明，風險因素包括吸煙、超重、進食紅肉和加工肉食、大量飲酒、年長男性、有家族胰臟癌病史或帶有某種家族遺傳基因，以及有糖尿病、慢性或遺傳性胰臟炎等疾病史。胰臟癌病徵包括體重短期急減、出現黃疸、大便呈陶土色、上腹部出現固定堅硬腫塊。

由於惡性腫瘤生長速度緩慢，而且位置隱蔽，病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，亦很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，不少患者到了癌症末期才察覺患病，即使可以進行切除手術，但比起其他癌病患者，胰臟癌病人因已經耽誤治療，所以存活時間較短。

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