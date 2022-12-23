3名港人北海道十勝岳登山遇暴風雪　一死一傷

聖誕假期外遊旺季，有港人在北海道遇險。3名香港遊客，昨日（22日）在日本北海道美瑛町登上一座高2077米的活火山十勝岳時遇暴風雪，其中兩人一度失散，經救援隊搜索尋獲，可惜一死一傷。

據日本傳媒報道，昨日（22日）中午時份，一名香港男子於十勝岳的避難設施求救，指同日上午與另外兩名香港人一起登山，其後與他們失散，兩人沒有從山上回來。避難設施職員隨即致電「110」緊急救難電話求救。

當地警方接報之後，派出北海道警察山岳遭難救助隊根據訊息位置搜查，於昨日下午5時左右於十勝岳展望台「望岳台」附近找到兩名失蹤人士，惟其中37歲姓彭男子（譯音Pang Kam Ho）失去意識，其後被證實死亡；另一名35歲男子受輕傷，沒有生命危險，但有體溫過低症狀，在救援隊的陪同下落山。日本傳媒引述當地警方指，搜救時現場正下著暴風雪，能見度很低。

《香港01》正就事件向入境處查詢。



北海道十勝岳。（國土交通省氣象廳圖片）

十勝岳是北海道中部，一座高2,077米的活火山，是十勝火山群（十勝連峰）的主峰，屬「大雪山國立公園」。十勝岳位於上川支廳轄區內的美瑛町、上富良野町、十勝支廳管內的新得町交界處，因是河川「十勝川」的源頭而命名。