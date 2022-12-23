港人北海道十勝岳登山遇難一死一傷　入境處：已聯繫死者家屬

日本北海道十勝岳昨日（22日）發生登山意外。事故中，有3名港人登山時，遇暴風雪，其中兩人一度失散，一名香港男子遂於避難設施求救，經救援隊搜索尋獲，一名37歲姓彭男子（譯音Pang Kam Ho）失去意識，其後被證實死亡，另一名35歲姓黃男子受輕傷，沒有生命危險，但有體溫過低症狀。

入境處回覆《香港01》查詢指，就有港人於日本北海道登山期間發生意外一事，處方獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館跟進事件，並已經與死者家屬及涉事港人取得聯繫，按家屬及當事人意願提供適切意見及可行的協助。 入境處會繼續與當事人、家屬、公署及總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件。

處方又呼籲，在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。



北海道十勝岳。（國土交通省氣象廳圖片）

據日本傳媒報道，昨日（22日）中午時分，一名香港男子於十勝岳的避難設施求救，指同日上午與另外兩名香港人一起登山，其後與他們失散，兩人沒有從山上回來。避難設施職員隨即致電「110」緊急救難電話求救。



當地警方接報之後，派出北海道警察山岳救助隊根據訊息位置搜查，於昨日下午5時左右於十勝岳展望台「望岳台」附近找到兩名失蹤人士，惟其中37歲姓彭男子（譯音Pang Kam Ho）失去意識，其後被證實死亡；另一名35歲姓黃男子受輕傷，沒有生命危險，但有體溫過低症狀，在救援隊的陪同下落山。日本傳媒引述當地警方指，搜救時現場正下著暴風雪，能見度很低。

十勝岳是北海道中部，一座高2,077米的活火山，是十勝火山群（十勝連峰）的主峰，屬「大雪山國立公園」。十勝岳位於上川支廳轄區內的美瑛町、上富良野町、十勝支廳管內的新得町交界處，因是河川「十勝川」的源頭而命名。