校園欺凌案｜女童遭淋麵碎潑液　南區官立小學 ：警方已著手調查

上周六（17日），社交網站瘋傳一段影片，一名身穿小學體育服的女童，在一個有蓋休憩平台，被最少三名年紀相若的女同學欺凌。施襲者在女童頭上淋上零食麵碎，更向她淋潑液體。

事隔一周，香港南區官立小學今日（23日）回覆表示，知悉日前有本校學生懷疑遭同學欺凌的視頻於網上流傳，校方對此深感震驚及痛心。由於警方已著手處理有關個案，校方將配合警方的調查工作，現階段不便就事件作回應。



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該片段長約59秒，最初見到女童拿起書包，卻被欺凌者喝令「企喺到」，其後有人兜頭向她倒零食麵碎，受害女童沒有還擊，只是不斷躲避，又曾用手保護自己頭部，並伸手示意對方停止舉動。最少兩名欺凌者見狀沒有罷手，更不斷嬉笑，「我幫你（頭上）加啲裝飾，你打開個口食咗佢」；另一人則附和稱「好味、好味」，再連番凌辱指示「你食咗你頭上個啲（麵碎）去」。受害女童終忍不住撥走頭上的麵碎，其間不斷拭淚。

其後，欺凌行動升級，一名欺凌者持樽裝容器向女童頭髮淋潑液體，再持手機近距離拍攝女童模樣，質問「你做咩唔反抗呀？」，女童束手無策，只好不斷迴避鏡頭。片段尾聲，其中一名欺凌者更叮囑拍片的同黨「send（傳）翻條片畀我」，相信欲將記錄下欺凌惡行的片段保留。片段未有攝錄到所有施襲者身影，但相信連同拍片者至少有3名欺凌者，均為年紀相若的女童，身穿的體育服亦與被欺凌的女童相同。