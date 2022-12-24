沙田馬場第5場賽事　澳洲籍騎師布文墮馬　馬會宣布賽事無效

今日（24日）沙田馬場發生騎師墮馬意外。下午3時，沙田馬場舉行第5場4班1650米泥地賽事，馬匹出閘後15秒，6號馬「快步速」突然跌倒，負責策騎的42歲澳洲籍騎師布文隨即墮馬。馬會隨後響鐘取消賽事，宣布第5場賽事無效，所有投注可獲退款。馬會指，騎師布文一直保持清醒，已送往醫院接受進一步檢查。



（無綫財經體育資訊台截圖）

今日平安夜，沙田馬場舉行十場草泥混合日馬賽事，其中第5場是第4班1,650米泥地賽事。從電視片段所見，共有11匹馬出賽。「快步速」曾經進佔第4位置。其間突然向左邊外檔跌出，四腳朝天，翻跌地上，布文亦隨即跌倒。

馬會其後發出聲明，鑑於今天（24日）沙田馬場第五場賽事的事故，馬會基於安全理由，宣佈該場賽事無效。賽事中，騎師布文於首次轉彎時從「快步速」跌下，須接受醫護人員的緊急評估，競賽董事因而在賽事途中著令將該場賽事取消。騎師布文一直保持清醒，並已被送往醫院接受進一步檢查。

澳洲籍騎師布文今年42歲，曾先後4度榮膺悉尼冠軍騎師，迄今已取得逾100場一級賽頭馬。在香港，他曾兩度勝出寶馬香港打吡大賽，並憑「明月千里」攻下女皇盃、香港金盃及冠軍暨遮打盃。他也曾於2016年奪得浪琴表國際騎師錦標賽冠軍。

布文出身於新南威爾斯省郊區達尼杜（Dunedoo）的賽馬世家，祖父及父親均為業餘騎師。布文自年少起便在牧場策馬操練，約於15歲時開始在鄉村表演賽及野餐賽事中策騎。此外，他還會打兜網馬球及參加牛仔競技表演。他於1997年離開學校投身見習騎師行列，跟隨巴瑟斯特練馬師Leanne Aspros習騎，其後向新南威爾斯省練馬大師昆頓學藝，在他的指導下於悉尼畢業。在從騎生涯中，布文曾夥拍「雲絲仙子」、「盡善盡美」、Samantha Miss、「明月千里」及「高尚駿逸」等良駒屢獲佳績，並於2019年獲列入澳洲賽馬名人堂。

布文曾夥拍澳洲馬后「雲絲仙子」締創驕人戰績。「雲絲仙子」在澳洲合共出賽43次，取得37冠，其中布文曾夥拍牠勝出25項一級賽，包括4度在滿利谷攻下覺士盾。