新地大埔白石角地盤天秤疑吊鈎鬆脫　男工左腳被擊中須截肢

網上流傳一輯照片，指新鴻基地產（0016）位於白石角優景里第2A期發展項目University Hill的地盤，發生工業意外。照片可見，一個天秤懷疑吊鈎鬆脫，擊中一名男工人，他跌坐在一個俗稱起重滑車的「蝦頭」及一個金屬斗之間，受傷倒地不起，金屬斗旁的地面留有血迹。而天秤上有一條鋼索懷疑斷開。

警方於今日（24日）上午9時54分接獲一名男子報案，指於大埔白石角吐露港公路一個地盤內，一名姓彭（57歲）男工人腳部受傷，需要救護車協助。案件起初列作求警協助，及後消防及救護員到場了解，始發現為工業意外，通知警方跟進。初步調查後，相信事發時該工人於上址吊運物件至約10米高時，一個起重吊鈎疑鬆脫並擊中其左腳，導致骨折。該工人清醒，由救護車送往威爾斯親王醫院急救。消息指，該名工人左腳傷勢嚴重，最終需要截肢。



一名天秤的起重滑車跌在平台，一名工人受傷。（網上圖片）

《香港01》記者晚上到現場視察，未見有部門人員調查。

勞工處表示，勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

新鴻基地產（新地）回覆查詢指，高度重視今日（24日）白石角地盤發生的意外，並向受傷的工人致以深切慰問。新地將緊密跟進事件，全力配合警方和相關部門的調查。 傷者為地盤天秤分判商的工人，新地會向傷者提供適切協助。