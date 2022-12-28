入境處新總部地盤塌吊臂　建築署指疑涉機件故障　承建商需交報告

將軍澳唐賢街入境處新總部大樓2座（南翼）地盤今早（28日）發生塌吊臂事故，一部位於地盤16樓的塔式起重機吊臂塌下，在半空中搖搖欲墜並壓毀棚架，幸未有造成傷亡。建築署指初步懷疑事故與機件故障有關，已要求承建商及分判商即時暫停操作相關起重機。因地盤於今年5月亦曾發生一宗奪命工傷，發展局已勒令承建商即時安排獨立安全審核，在兩星期內提交報告。



今日（28日）上午將軍澳唐賢街的入境處新總部地盤有吊臂疑倒塌，懸掛半空。（翁鈺輝攝）

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建築署發言人指今早約9時45分，地盤一建築物頂部的一台起重機的吊臂運作期間突然緩緩下墜，並擱置在該建築物頂部外牆而停下，未有造成傷亡。事故發生後，建築署與發展局即時召見承建商管理層，要求交代事故，並商討跟進工作和改善措施。在工地視察及審視監察系統的片段後，初步懷疑事故與機件故障有關，建築署現正檢視起重機檢查及維修紀錄，並會繼續聯同勞工處進行詳細調查。

發言人表示政府十分關注事件，已要求承建商及分判商即時暫停操作相關起重機，並圍封涉事起重機地點，以保障工人安全。由於有關承建商涉及今年5月於同一地盤發生的一宗致命事故，局方已勒令承建商即時安排獨立安全審核，在兩星期內提交報告。發展局審視報告後會按工務工程的採購和監管機制採取合適的跟進行動，亦已要求工務部門加強巡查其轄下工務工程工地的同類型起重機。