警重案組掩至漁灣邨單位調查　涉援交劫案男子高處墮下命危

今日（29日）清晨警方在柴灣漁灣邨漁順樓進行拘捕行動期間，目標男子爬出窗外，沿外牆逃跑，走到相連的漁安樓天台，其間由高處墮下受傷送院。消息稱，傷者疑涉及本月初一宗援交劫案，負責警員上門調查時有人疑畏罪逃遁。



事發於今晨6時48分，警方西九龍警區重案組探員到漁灣邨漁順樓找尋目標男子時，該男子立即爬出窗外，冒險由16樓單位外牆逃跑。消息稱，他沿外牆水渠爬落1樓平台，繞到大廈另一方向，然後經簷篷走到毗鄰漁豐樓，再沿外牆爬上8樓天台，經天台跑到相連的漁安樓。

警員通報控制室要求增援，消防員亦接報到場協助。未幾，該名男子在漁安樓天台墮下，倒卧在靠近永泰道的地面，隨後由救護車送往東區醫院，經搶救後目前情況危殆。

男子由8樓天台墮下。（黃偉民攝）

警方正封鎖現場，並在傷者住所搜證。街坊稱，傷者20歲，搬入漁順樓一年多，與母親及胞弟同住，胞弟尚在求學。

警方西九龍警區探員到漁灣邨漁順樓找尋目標男子時，該男子立即爬出窗外冒險由16樓爬外牆逃跑。（黃偉民攝）

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男子由漁順樓（圖右）16樓外牆爬落1樓，經簷篷走到漁豐樓（圖中），然後爬上8樓天台，再跑到漁安樓（圖左）的天台，但最終墮樓。

本月6日及13日，尖沙咀區兩間不同酒店的房間內，發生兩宗針對嫖客劫案，兩名事主均為本地男子，分別31歲及41歲。他們在社交平台與不知名的人聊天，之後被誘使援交，在酒店房與本地女子性交易期間，被多名男子衝入拳打腳踢、威逼拍裸照及影片，並交出提款卡及轉帳至歹徒戶口。兩名事主分別損失約12萬元及約8萬元。

西九龍總區重案組接手調查後拘捕7名男女（16至20歲），全部有黑社會背景，當中包括援交少女及一名酒店保安，據悉劫匪匿藏於尖沙咀一酒店，惟有保安發現警方將有所行動，涉向相熟的劫匪通風報信，助他們避過拘捕。