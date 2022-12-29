元朗私家車遇五警抄牌拒截　司機終被捕　車房負責人︰嚟到出晒煙

一名男司機今日（29日）早上在元朗俊賢坊懷疑不滿被警方抄牌，無視5警直接駕車「U turn」加速駛走，其中一名警員因而跌倒。警方今午於元朗鳳攸北街一間車房尋回涉事私家車，惟現場未見司機蹤影，警員在場調查，同袍同日以涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「危險駕駛」兩罪，在元朗區拘捕涉案69歲本地男司機。

車房負責人表示，涉案男司機為舊客，2016年起每年駕車到車房檢驗，「為人斯文，講嘢唔大聲」，不清楚對方為何犯案，又指男司機將車駛到車房時車頭冒煙，經驗車後發現水箱漏水，導致機件過熱冒煙。



司機事後將車駛到鳳攸北街一間車房，警員到場調查。（梁偉權攝）

車房負責人廖氏夫婦向《香港01》表示，涉案司機於2016年起開始光顧，每年駕車檢驗，通常都是換偈油，「為人斯文，唔火爆，講嘢唔大聲」。

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今日（29日）中午12時許，涉案司機將車駛到車房，廖氏夫婦指「嚟到架車都出哂煙」，經驗車後發現水箱漏水，導致機件過熱冒煙，於是要求對方將車泊在車房，處理好後會通知他取車。至下午2時許，兩夫婦午膳期間在facebook見到「抄牌衝突」短片，當時仍不以為意，未知事件和涉案司機有關。直到下午4時許，有警員上門證實涉案車輛和案件有關，兩夫婦始如夢初醒，入夜後車房關門，廖太和警員將涉案車輛推出門口， 等候拖車拖走。

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警方表示，今日（29日）上午約11時20分於元朗俊賢坊執行職務期間，發現一輛違例停泊的私家車，於是上前調查，並向私家車發出告票，該名男司機情緒激動，並高速駛走私家車，人員曾多次勸喻並嘗試阻止，其間一名警務人員跌倒，元朗警區刑事調查隊第十一隊接手調查，並於同日在元朗區拘捕該名69歲本地男司機，涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「危險駕駛」，並尋獲懷疑涉案車輛，被捕人現正被扣留調查。

警方重申，任何人干犯「妨礙警務人員執行職務」罪，一經定罪最高可被判處監禁2年；而干犯「危險駕駛」罪，一經定罪最高可被判處監禁3年、罰款2.5萬元及被取消駕駛資格至少6個月，市民切勿以身試法。

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事發今日（29日）近11時35分左右，食環署聯同警方於元朗俊賢坊2至28號打擊阻街違泊行為，對在場違泊車輛作出口頭勸告，並票控沒有司機的車輛。

食環署及警方執法期間，涉事私家車駛向上址徘徊，欲停泊片刻「攞啲嘢」，該名年約50多歲的男司機落車後，一名男警即上前勸男司機駛離：「我抄緊牌，你兜個圈先啦」。不過該司機卻大感不滿，竟用粗口回應男警，言談中又指「你咪抄我囉」，男警的4名同袍見狀趕至，其中一人決定果斷執法，拿出抄牌簿。

雙方期間爭辯一論，男司機在警方抄牌期間上車，其中一名男警左手從車窗伸進車內捉住男司機，右手則手持伸縮警棍，其間警員多次喊「停車」喝停司機。惟司機未有理會，私家車更不時駛前或褪後，雙方一度拉扯。其後有警員打開車門，惟司機決定無視五警，直接驅車「Ｕ turn」加速駛走，當時有2名男警死扯車門，但無法阻止，其中一名男警疑因車輛加速，一度失平衡仆倒，五警最後目送車輛駛走，當時天橋上有多名市民圍觀。