將軍澳新巴翻側｜兩架吊臂車將失事新巴吊起　車長涉危險駕駛被捕

將軍澳元旦日（1月1日）下午5時許發生新巴翻側的嚴重交通意外，一輛載有31名乘客的新巴796P線雙層巴士駛至日出康城對開的康城路時失事翻側，當中12人受傷需送往將軍澳醫院治理。至晚上近10時，現場兩架吊臂車將肇事新巴吊起，只見車身嚴重損毀，警方以涉嫌危險駕駛拘捕涉事的55歲車長，他正被扣查。

東九龍總區交通部（意外調查）署理總督察李博傑於記者會上交代案情時稱，警方調查所得，暫無證據顯示事發時前方有障礙物或任何東西擋路，警方正循巴士機件性能、司機駕駛態度等調查，亦會翻查行車錄影片段以確認事發時的情況。



車禍後55歲新巴車長沒有大礙，留在現場協助調查。（朱永倫攝）

翻側新巴晚上由吊臂車吊起。（王譯揚攝）

李博傑指出，55歲巴士男車長於今早9時半開工，意外是其今日第4程車，他通過酒精呼氣測試及快速口腔液測試。警方呼籲市民如目擊事發經過 ，可致電3661 0253聯絡東九龍交通意外調查隊第3隊，或致電3661 0277聯絡東九龍交通部報案室。

藍田消防局局長沈川表示，消防處在下午5時17分接報，日出康城對開康城路有雙層巴士翻側，消防處人員約3分鐘後趕到現場，以工具剪開巴士上下層的擋風玻璃，以約15分鐘救出首30人；巴士上層中央另有一名女乘客被櫈夾住身體，消防要用多約15分鐘才能將其救離車廂，幸她身體沒有受嚴重傷害。消防坍塌搜救專隊亦奉召到場，用工具將巴士唧離地面，以確認車底無其他傷者被困。

高級救護主任黃振乾指出，巴士上31人當中，19人經檢查發現無受傷、毋須送院；餘下12名傷者當中兩人頸痛，其餘10人主要分別是手腳及臉部擦傷，在現場經分流及初步治療後，分別由7部救護車送往將軍澳醫院治理。

一輛新巴796P號線雙層巴士今日（1月1日）下午5時許在將軍澳日出康城對開翻側，救援人員到場拯救傷者。（王譯揚攝）

車禍後一名當時坐在關愛座的女乘客講述事發經過，稱巴士駛出迴旋處後車速不算快，疑撞上路肩及扭軚後，巴士隨即翻側，當時車內情況混亂，「好多人瞓晒落地，我瞓向度，有個人成個飛落我度。」

坐在關愛座的女乘客幸無受傷，事後講述車禍經過。

新巴發言人表示，涉事司機昨日為休息日，意外為其今日第4程車。到場的立法會議員李世榮較早時引述巴士公司職員稱，涉事新巴男司機55歲，有13年駕車經驗。李世榮又稱，巴士司機事後向公司同事表示，事發時路面疑有障礙物令他分心，致車胎刮向路壆，繼而剷上行人路衝破欄杆，跌落路邊凹位翻側，但真正事故原因有待警方調查及交代。

運輸及物流局則表示，意外現場並非交通黑點，並知悉運輸署已責成涉事巴士公司全力配合警方的調查，以了解事故成因和避免同樣意外發生。運輸及物流局長林世雄向傷者致以慰問。