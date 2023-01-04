黃大仙的士撼路邊貨櫃車　乘客拋高撞貨櫃底重創昏迷

黃大仙發生交通意外。一輛的士在竹園道行駛期間，突然硬撼一輛停泊路邊的貨櫃車車尾，的士車頂「揳」入貨櫃車拖架底，車頭嚴重損毀，車頂變型。的士乘客更被拋起，頭部撞向貨櫃底，天靈蓋重創，昏迷送院。77歲的士司機獲救時清醒，據悉有人聲稱，在僅兩條行車線的道路上，於中間行駛。警方正調查車禍成因，包括乘客當時有無佩戴安全帶。



救護員將昏迷男乘客送院搶救。(黃江奇攝)

凌晨零時許，一輛的士沿竹園道往聖母醫院方向行駛，途至浸信會天虹小學對開時，突然猛撼一輛泊在路邊的貨櫃車車尾。的士司機及乘客被困，救援人員接報趕至將兩人救出，其中的士乘客陷入昏迷，由救護車急送伊利沙伯醫院搶救。



就現場所見，的士撞向停在慢線的貨櫃車拖架右後角，的士車頭及車頂均嚴重損毀；現場消息稱，的士疑未有煞車，直撞貨櫃車拖架尾，意外發生時，乘客被拋高，天靈蓋撞向貨櫃底，頭部嚴重受創，送院時滿面鮮血。

上址為兩線行車，交通警員詢問涉事司機：「當時你行左線定右線?」有人竟回答：「行中間。」交通警員感到詫異：「得兩條線咋喎?」有人卻稱「係呀，無車吖嘛！」

男乘客送院時昏迷，滿面鮮血。(黃江奇攝)

警方表示，的士男乘客姓金，47歲，頭部受傷；的士司機姓潘，77歲，額頭受傷。據報，的士沿竹園道東行期間，懷疑失控撞向停泊於黃大仙竹園道近馬仔坑道的貨車。警方於4日凌晨零時18分接獲報案，的士司機及乘客由消防救出後，乘客昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，司機則清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

的士司機仍有知覺，由救護員送院。(陳永武攝)