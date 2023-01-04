黃大仙奪命車禍｜死者放工歸家途中出事　八旬母聞噩耗難接受

黃大仙凌晨發生致命交通意外。一輛的士在竹園道行駛期間，硬撼停泊路邊的貨櫃車車尾，的士車頂「揳」入貨櫃車拖架底，47歲的士男乘客金子偉被拋起，頭部撞向貨櫃底，重傷死亡。死者的兄長今日（4日）受訪時稱，任職餐廳經理的弟弟因工作關係較夜收工，故乘搭的士歸家，豈料途中遭遇橫禍，導致頭部重創及脾臟大量出血，經兩次手術後仍無起色，最終不治。金兄指八旬母親得知弟弟死訊，悲痛不已嘆道：「返工仲好哋哋，之後就無返嚟啦，接受唔到。」



47歲死者金子偉。（金兄提供圖片）

死者的兄長受訪時指，家中有四兄弟，死者排行第三，生前在尖沙咀西村日本料理工作已5至6年，職位為經理。金兄續指，弟弟因工作關係較夜放工，「好大機會都會搭的士返，（朝早）開工就會慳啲，會搭地鐵」，豈料凌晨歸家途中遇上飛來橫禍，他指弟弟因頭部重傷，脾臟大量出血，被送往醫院搶救。惟醫生做完第二次手術後，形容情況仍不樂觀，故叫齊家人到醫院見其最後一面。金兄指弟弟「一直昏迷，未醒過」。

金兄表示自己也曾駕駛的士「搵食」，疫情期間不時接載弟弟返家食飯，惟疫情放寬後就不再需要，他直言：「唔明個的士司機點解咁大架車都睇唔到，條路又唔係崎嶇，咁都可以撞埋去。」他今早已致電弟弟的公司交代其死訊，「佢做嘢好有交帶，（弟弟）公司寫字樓同事都有慰問」。

金兄續指，弟弟與前妻育有一子，雖已離婚多年，但仍與妻兒保持良好關係，他指弟弟與前妻及兒子不時相約食飯，他指姪仔年約二十多歲，已經出身。弟弟只需供養老父老母，「暫時未諗到經濟上有咩需要」。

但金兄坦言家人心情好混亂，「都仲未接受到事實」，他形容八旬母親非常傷心，她得悉噩耗後，悲痛不已嘆道：「返工仲好哋哋，之後就無返嚟啦，接受唔到。」金兄指現時正了解如何處理弟弟的身後事。