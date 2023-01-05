清河邨雙屍案｜兩女死者年僅22歲　現場尋獲化學物品「亞硝酸鹽」

上水清河邨昨日（4日）發生雙屍案，一名22歲少女偕同齡女友人，於寓所內自殺，其母親返家揭發事件，赫見女兒與友人一同於房間床上昏迷不醒，救護員證實兩人當場死亡。警方於現場檢獲遺書，亦發現化學物品、一些藥物及酒精飲品，懷疑兩人曾服用有關物品。



現場為清平樓一單位。兩名死者均為22歲，其中家住上址的女事主姓練，生前任職酒窖資料分析員；另一女子則姓羅，於英國留學。消息稱，兩人為朋友關係，早前透過交友APP認識，兩人溝通期間發現雙方均萌生死念，遂相約一同輕生。

警方接報到場後，發現兩名女事主倒臥在同一房間，救護員證實兩人已死亡。她們身旁有一包已開封的化學物品、一些藥物及酒精飲品。據了解，該化學物品為「亞硝酸鹽」。不排除兩人服用酒精、藥物及亞硝酸鹽自殺。警方將案件列作「自殺協定」，交由重案組跟進。

兩具遺體由仵工抬走。（朱永倫攝）

亞硝酸鹽的外觀及味道與食鹽相似，並在工業、建築業中廣為使用。此外，亞硝酸鹽可作為食品添加物，其功能為抑制肉毒桿菌生長，避免發生食物中毒。所謂亞硝酸鹽中毒，是當患者服用過量後，作用於血紅蛋白中的鐵離子，使血患者的紅蛋白不能運輸氧氣到身體各個組織，從而破壞人體組織的氧化供能系統，令皮膚和嘴唇發紫，嚴重時可致死。

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