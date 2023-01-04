清河邨雙屍案｜兩少女仰藥輕生 一人昨離家失蹤家屬報警
撰文：凌逸德
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上水清河邨發生雙屍案，一名22歲少女偕同齡女友人於寓所內自殺，其母親返家揭發事件，赫見女兒與友人一同於房間床上昏迷不醒，救護員證實兩人當場死亡。其中女友人的家屬今日曾向警方接案，指女兒昨日離家後失蹤。警方於現場檢獲遺書，亦發現化學物品、一些藥物及酒精飲品，懷疑兩人曾服用有關物品。
事發今日（4日）下午5時許，清河邨清平樓一名女子報案，指發現其22歲姓練女兒於住所內，與另一名同為22歲姓羅的女子昏迷倒卧上址，救護員到場證實兩人死亡。警方在涉事房間內發現一包已開封的化學物品、一些藥物及酒精飲品，初步調查相信兩人曾服用上述物品。
警方亦於現場檢獲遺書，透露兩人因生活問題不開心，兩人死因有待驗屍後確定。經初步調查，案件列作「自殺協定」，交由大埔警區重案組跟進。據悉兩名死者均為學生，其中練女於本港讀書，羅女則於英國留學。羅女家人今日下午向警方報案，指其女兒周二（3日）離開沙田駿景路寓所後，便告失蹤。晚上近11時，其中一名死者親友到現場認屍，神情哀傷。仵工到場將遺體舁送殮房。
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