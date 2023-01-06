4港人涉菲律賓藏毒案判囚終身　3人上訴得直　今早被遞解出境返港

2016年7月，4名港人在菲律賓蘇碧灣駕漁船回港期間，被菲律賓當局上船搜查，以涉嫌藏毒及製毒拘捕4人。2018年12月，當地法庭判四4人藏毒案罪成囚終身。

一直跟進事件的民主黨前立法會議員涂謹申證實，盧榮輝、郭錦華、陳國棟於去年3月上訴得直，但仍一直被當地扣押；梁樹福則上訴失敗仍然在囚，據知將繼續上訴。

家屬於本周二（3日）接獲通知3人可返港。今日（6日）早上，3名獲釋的漁民乘坐宿霧太平洋航空5J110航班，由馬尼拉直飛回港，惟航班延誤43分鐘，至上午10時28分抵達香港國際機場。涂謹申指，他與3人的家屬到機場接機，惟3人在禁區辦理入境手續時花了大概一個多小時，結果在上午11時多才出閘與相隔快6年的家人見面。



涂謹申引述家屬表示，感謝中央政府和特區政府協助，並希望梁樹福可早日獲釋，希望中央政府與特區政府繼續協助他。

菲律賓總統小馬可斯1月3日前往中國，展開為一連三日國事訪問，並與國家主席習近平會面。就在菲總統1月3日出發當天，3名上訴得直但轉押至看守所逾十個月的香港漁民，獲看守所通知可以離開，著他們買機票離境。

四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，上周五（14日）被當地法庭裁定藏毒罪成，被判終身監禁，正準備申請上訴。（資料圖片／路透社）

四名香港人在菲律賓被裁定藏毒及判囚終身，家屬形容判決恐怖，望特首林鄭月娥關注事件。（涂謹申提供）

日前四名被押港人於當地上庭。（羅君豪攝）

當日，菲警高調邀請傳媒上船採訪拘捕過程。（菲律賓國家警察圖片）