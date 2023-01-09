興東邨奪命火｜涉事樓層牆壁、天花熏黑　重案組封鎖現場調查

西灣河興東邨興祖21樓一個單位昨（8日）發生奪命火警，起火單位內有1具嚴重燒毀的焦屍，暫時不能辨認性別和身分，由於起火位置和火勢蔓延速度並不尋常，消防初步相信火警有可疑，案件交由東區警區重案組第一隊跟進。據了解，起火單位本身由一名49歲姓張男子獨自居住，但暫時未能證實他是否死者。



今（9日）早《香港01》記者再到現場，發現意外後，涉事樓層有部分位置被焚毀，樓層內有牆壁及天花板熏黑，現場仍留有大批警員，目前仍封鎖現場，調查涉事單位。



昨（8日）午西灣河興東邨興祖樓21樓一個單位發生火警，火勢猛烈，一度傳出爆炸聲，冒出大量濃煙，直衝半空，甚至有人被困，無法自行離開大廈。消防接報到場，派出一隊煙帽隊及動用一條喉救火，於下午4時52分將火救熄，消防員於單位內發現一具屍體。事件中有500名住戶自行疏散至安全位置。

消防處昨日在記招上指出，起火單位位於21樓，面積大約4米乘5米，消防員事後在單位發現一具燒焦屍體，火警調查犬亦到場調查火警原因，消防發現起火位置和火勢蔓延速度並不尋常，初步相信火警有可疑，但起火期間沒有發生爆炸。署理高級救護主任盧祖官補充指，暫時不能辨認焦屍身分。

警方指出，救熄火警後，確定火勢沒有蔓延到其他單位，其他居民沒有受傷，至於涉事單位本身由一名男子獨自居住，事後發現的遺體嚴重燒毀，不能辨認性別，至下午5時05分證實死亡。

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