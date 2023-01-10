土瓜灣離奇命案｜鄰居對事件感奇怪　形容涉事兄妹關係疏離

昨日（9日）土瓜灣新柳街發生一宗離奇命案，63歲姓陳女子倒斃家中，同住兄嫂事後涉嫌傷人被捕，他們仍被扣留警署調查。《香港01》今（10日）早到現場了解，鄰居對事件感到奇怪，坦言該家庭與左鄰右里近30年鮮有溝通，並指涉事兄妹之間亦甚少對話。



新柳街昌盛金鋪大樓發生命案，63歲女子倒斃家中，兄嫂被捕。（翁鈺輝攝）

現場是新柳街7號昌盛金鋪大樓，肇事單位重門深鎖。鄰居稱，該單位住戶入住約30年，早年是一家四口，父親和兩子一女同住。惟父親入住後數年離世，其中一名兒子疑患唐氏綜合症，後來也不見蹤影，只剩下案中兩兄妹，即是63歲死者和被捕男子居住，「阿嫂」則搬入8至10年。

鄰居續稱，「阿哥」似乎有返工，早出晚歸，但不清楚做什麼工作；死者則無業。鄰居感覺「佢哋好疏離、阿哥同阿妹好少傾計」，而且與鄰里關係亦相當淡薄：「（成層樓）無咩人同佢熟，直頭唔同人溝通」，不過鄰居察覺到阿妹（死者）近日行動不太方便，「行得慢，好似好辛苦咁」。

案發於昨日（9日）上午8時12分，警方接獲死者67歲胞兄報案，指有人倒臥家中。警方到場時鐵閘和木門半掩，女死者倒臥上址，隨後證實死亡，屋內無其他人。經檢查後，女死者面部有小量傷痕，但估計並不是致命傷，表面沒有其他明顯傷痕，初步相信已經死去一段時間，死因暫時未明。

警方其後在大廈樓下拘捕死者大嫂（63歲），同時在死者胞兄的友人位於黃大仙區住所，拘捕胞兄，初步相信胞兄報案後和妻子離開單位，他們涉嫌傷人被捕。