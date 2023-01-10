靈實醫院女護士遭箍頸搶劫　笨賊逃走遺銀包　警1小時閃電拉人

將軍澳發生行劫案。一名靈實醫院女護士昨晚（9日）約10時下班後，途經將軍澳靈實路8號一條行人隧道入口時，遭賊人從後箍頸，被劫去手袋及腕錶等財物，總值約3,700元。警方接獲報案後，隨即到場展開調查，並於現場發現賊人遺下的銀包。在掌握線索後，警方調動大量警力，在案發後1小時到將軍澳一住所拘捕一名34歲男子，涉嫌搶劫罪，他現正被扣留調查。



黎達程指，雙方糾纏期間，護士吸引到其他路人的注意，有途人嘗試協助追截賊人，惟不成功。（翁鈺輝攝）

將軍澳警區刑事調查隊第一隊督察黎達程表示，昨晚約10時19分，警方接獲一名53歲的靈實醫院女護士報案，指她在醫院下班後，途經將軍澳靈實路8號一條行人隧道入口時，遭賊人從後箍頸，被劫去一隻手錶及一個手袋，內有證件、銀行卡及小量現金，總值約3,700元。黎達程指，雙方糾纏期間，護士吸引到其他路人的注意，有途人嘗試協助追截賊人，惟不成功。

他表示，警方接報後迅速到場搜索，發現賊人在慌亂時遺下的銀包。掌握線索後，警方調動大量警力，在案發後1小時，即昨晚11時50分，到將軍澳一住所拘捕一名報稱貨車司機的34歲姓李本地男子，涉嫌行劫罪，他現正被扣留調查，案件中無人受傷。

黎達程指，案發地點相對人跡罕至，相信今次案件屬單一事件。他提醒，年近歲晚，區內夜歸的市民應盡量結伴同行，提高警惕。黎達程又強調，這類「搵快錢」的案件，是警方首要的打擊目標，重申搶劫罪是十分嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。